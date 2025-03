Pierre van Hooijdonk ziet tekortkoming bij Feyenoord-speler: 'Zijn traptechniek is niet fenomenaal'

Ibrahim Osman is volgens Pierre van Hooijdonk de gevaarlijkste man bij Feyenoord in de eerste helft tegen Inter. Dat vertelt de analist in de rust bij Ziggo Sport. Toch is er nog wel één duidelijk verbeterpunt voor de aanvaller, volgens Van Hooijdonk.

Feyenoord was in de eerste helft niet per se de mindere ploeg tegen Inter, en kreeg via met name Osman een paar kansen. Scoren deden de Rotterdammers niet. Inter wel, vlak voor rust. Marcus Thuram scoorde acrobatisch uit een voorzet van Nicolò Barella: 0-1.

“Feyenoord was met name een paar keer dreigend via Osman”, zag Van Hooijdonk. “Elke keer probeerden ze de lange bal in de rug van Dumfries te leggen, en dan op snelheid. Met name Moder, die goed speelt, was daarin belangrijk. Het is opportunistisch. Dat zorgde voor de meeste dreiging van de kant van Feyenoord.”

Vervolgens gaat Van Hooijdonk in op Osman. “Zijn traptechniek is niet fenomenaal. Als hij dat kan doorontwikkelen, gaat hij ook makkelijker doelpunten maken. Nu was er ook nog een schot waarbij hij de bal technisch heel slecht raakt, terwijl iemand met een goede trap van die plek wel kan scoren.”

“Dus dat moet nog ontwikkeld worden. Maar in deze wedstrijd is hij voor Feyenoord ontzettend belangrijk, want met zijn snelheid zorgt hij voor de meeste dreiging.”

Bij de 0-1 liep Thuram weg bij zijn tegenstander Thomas Beelen, om een voorzet van Barella te benutten. “Vind je niet dat Wellenreuther moet anticiperen op het moment dat Dumfries de bal teruglegt, en hij weet dat er een voorzet gaat komen met de rechtervoet, die van de goal afdraait?”, vraagt Van Hooijdonk aan collega-analist Giovanni van Bronckhorst. “Moet hij niet een extra metertje of twee pakken?”

“Ik denk dat hij te ver naar de eerste paal staat”, aldus Van Bronckhorst over Timon Wellenreuther. “Hij is ook niet de grootste keeper, dus ik denk dat de afstand te groot voor hem was om naar de tweede paal te gaan.”