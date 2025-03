Pierre van Hooijdonk: 'Dan denk ik: verdomme, er zit zoveel meer in jou als speler'

In aanloop naar PSV - Ajax praat Helden Magazine met enkele prominenten over de topper in Eindhoven. Pierre van Hooijdonk heeft Noa Lang hoog zitten en ziet hem graag spelen, maar kraakt tevens enkele kritische noten over de vleugelaanvaller.

''Ik vind dat hij heel hoge pieken heeft, maar ik vind ook dat de consistentie ontbreekt'', constateert Van Hooijdonk dat Lang ondanks zijn kwaliteiten een nogal grillige speler is.

''Als je eens in de zoveel tijd zo’n piek haalt, dan zorgt dat ook voor een verwachtingspatroon. Dat gevoel blijft bij mij hangen, waardoor ik later teleurgesteld word'', hoopt de oud-aanvaller dat de buitenspeler van PSV constanter wordt in zijn prestaties.

''Als ik vlak na zo’n Europese wedstrijd in de Eredivisie weer een mindere versie van Noa zie, denk ik: verdomme, er zit zoveel meer in jou als speler'', aldus Van Hooijdonk, die van mening is dat Lang in potentie een topspeler kan worden.

''Heel jammer, want voor zijn club en het Nederlands elftal kan hij zoveel waardevoller zijn dan hij nu is. Als Noa een hoge piek heeft, dan zijn we allemaal fan'', zo luidt het oordeel over Lang, die namens het Nederlands elftal een strafschop miste tegen Spanje, dat uiteindelijk de halve finale in de Nations League bereikte.

Theo Janssen is net als Van Hooijdonk een fan van Lang. ''Ik vind hem een heel leuke speler. Hij kan uit het niets een wedstrijd beslissen, is af en toe geniaal, kan een heel hoog niveau aantikken.''

''Maar hij kan ook heel slecht spelen, zo van een acht naar een vier gaan'', constateert ook Janssen dat de buitenspeler van PSV grillig is in zijn optredens voor de nummer twee in de Eredivisie.