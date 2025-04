Peter Bosz voert bij PSV in elke linie wijziging door in uitwedstrijd tegen FC Twente

PSV-trainer Peter Bosz voert drie wijzigingen door in zijn opstelling voor de kraker tegen FC Twente. Ivan Perisic keert na een weekendje rust terug in de basis en vervangt Johan Bakayoko. Er zijn ook basisplaatsen voor Armando Obispo en Guus Til. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Walter Benítez verdedigt het doel van PSV in De Grolsch Veste. Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Obispo en Mauro Júnior zijn de poppetjes in de verdediging van Bosz. Olivier Boscagli is geblesseerd en ontbreekt in de wedstrijdselectie.

Joey Veerman en Ismael Saibari vormen het blok op het middenveld, waarop Guus Til de meest vooruitgeschoven speler is. Jerdy Schouten is tot het einde van het seizoen uitgeschakeld met een knieblessure en Malik Tillman begint op de bank.

Perisic bleef bijna twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Almere (5-0) 90 minuten op de bank, maar keert nu terug in de basisformatie. Luuk de Jong en Noa Lang starten eveneens.

Voor PSV zou een zege in Enschede bijzonder goed uitkomen in het gevecht om de tweede plaats en een Champions League-ticket. Het gat naar Feyenoord bedraagt vijf punten en PSV gaat in speelronde 32 naar De Kuip.

Twente lijkt ondertussen geen kans meer te maken op plek vier (Europa League-voorronde), waardoor de ploeg van Joseph Oosting zich langzamerhand kan voorbereiden op de play-offs. Twente heeft acht verliespunten meer dan FC Utrecht en pakte slechts twee punten uit zijn laatste vier duels.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Lagerbielke, Hoorenbeeck, Kuipers; Vlap, Sadilek; Ünüvar, Steijn, Ltaief; Van Wolfswinkel

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.