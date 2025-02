Peter Bosz tovert konijn uit hoge hoed en regelt vervanger van Ricardo Pepi

Peter Bosz heeft een oplossing gevonden voor de langdurige afwezigheid van Ricardo Pepi, zo maakt hij duidelijk tijdens de persconferentie daags voor het Eredivisie-duel met PSV. Een nieuwe spits werd niet gevonden bij een andere club, maar in de eigen opleiding.

Vrijdag wordt bekend dat Bosz ervoor heeft gekozen om Jesper Uneken van Jong PSV over te hevelen naar de A-selectie. Hij wordt gezien als tijdelijke vervanger van Pepi.

Het doorschuiven van Uneken kan gezien worden als plan B, want de Eindhovenaren hoopten eigenlijk Noah Ohio (FC Utrecht) of Loum Tchaouna (Lazio) binnen te halen. Met de clubs kon echter geen akkoord worden bereikt.

De twintigjarige Uneken heeft deze voetbaljaargang bij Jong PSV 8 doelpunten gemaakt in 22 wedstrijden. In het eerste van PSV heeft hij tot dusver één treffer genoteerd: afgelopen seizoen was hij trefzeker in de wedstrijd tegen AZ (5-1).

Het nieuws volgt kort nadat bekend werd dat Pepi zeker tot aan het einde van het seizoen is uitgeschakeld. Aangezien PSV nog op alle fronten meestrijdt om de prijzen, is er een reserve nodig achter eerste spits Luuk de Jong.

“We gaan op een bepaalde manier met de fitheid van Luuk om en dat blijven we doen”, zo maakt Voetbal International op uit de mond van Bosz. “Eén ding is bijvoorbeeld dat hij de dag na een wedstrijd binnen blijft en zich laat verzorgen.”

“Jesper Uneken gaat meetrainen met ons. Die jongen doet het uitstekend bij Jong PSV. Maar het is natuurlijk een groot verschil of je in de Keuken Kampioen Divisie speelt of bovenin de Eredivisie, laat staan de Champions League”, aldus Bosz.