Peter Bosz overwoog pijnlijke maatregel door te voeren bij PSV tegen Go Ahead Eagles

Peter Bosz baalt enorm van de uitschakeling van PSV in de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren werden woensdag in de halve finale van het bekertoernooi verrassend uitgeschakeld door Go Ahead Eagles (1-2), iets wat volgens PSV-trainer Peter Bosz terecht was.

Binnen een tijdsbestek van twee minuten maakte Go Ahead woensdag al in de eerste helft de 0-1 én 0-2 in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Na een klein uur spelen kreeg PSV een penalty, die werd benut door Ivan Perisic: 1-2. Verder kwam de thuisploeg echter niet.

Na afloop van het duel stelt Bosz dat de ontgoocheling groot is bij PSV. Met name voor de rust speelde zijn ploeg zwak, vertelt hij op de persconferentie. “In de eerste helft deden we een heleboel dingen niet goed. En Go Ahead deed dat hartstikke goed.”

“Van tevoren had hun trainer al aangegeven dat er twee manieren waren om ons te verslaan: met spelhervattingen en in de omschakeling. Beide dingen hebben wij benoemd, en uit beide scoren ze. Maar als je in de eerste helft ziet hoeveel kansen we nou eigenlijk hebben gehad en hoe we echt de druk erop kregen...”

“En als je dan ziet hoe we in de tweede helft spelen…”, gaat Bosz verder. “Dan creëren we weer kansen, dan zie je dat er beleving is, en zij de ballen alleen nog maar weg kunnen schieten. Het is gewoon doodzonde dat je daar weer een achterstand voor nodig hebt om dat schijnbaar bij jezelf op te kunnen roepen.”

Op de vraag of Bosz heeft overwogen om al vóór de rust een wissel door te voeren binnen zijn ploeg, reageert hij: “Dat schoot wel even door m’n hoofd, maar ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. En ik vond ook, dat heb ik ook in de rust aangegeven, dat 45 minuten genoeg is om het nog te keren.”

“In de tweede helft hebben we wel nog een aantal enorme kansen gehad. Dan zie je wel het voetbal dat wij kunnen spelen, dat je de tegenstander geen adem geeft en ze de bal alleen nog maar weg kunnen schieten. Dat is natuurlijk wat je het liefst over negentig minuten wil zien.”