Peter Bosz reageert live op tv op vraag of hij ooit bondscoach van Nederlands elftal wil worden

Peter Bosz heeft maandagavond tijdens het programma Eva geantwoord op de vraag of hij het ziet zitten om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Medio 2026 loopt zowel hij als bondscoach Ronald Koeman uit zijn contract, dus een stap naar Oranje is niet ondenkbaar voor de huidige trainer van PSV.

“Je bent 61, en je hebt altijd gezegd dat je niet tot je zeventigste ergens langs een winderig veldje in een jackie gaat staan om trainer te zijn”, leidt presentatrice Eva Jinek haar vraag in. “Als de KNVB je belt om bondscoach te worden, dan zeg je natuurlijk…”

“Nou, dan zeg ik dat ik nog een jaar hierna bij PSV te gaan heb”, antwoordt Bosz met een glimlach. “En daarna?”, vraagt Jinek.

“En daarna weet ik het niet. Want ik weet dat het contract van Ronald (Koeman, red.) afloopt, en de mijne ook”, doelt Bosz op het jaar 2026.

“Maar als ze bellen, Peter?”, probeert Jinek nog een keer. “Dan zullen we misschien met elkaar praten. Ik weet het niet”, antwoordt hij.

“Maar dan wordt de volgende intro weer: ‘Hij heeft gesolliciteerd bij het Nederlands elftal’. Jij bent zo begonnen vandaag: ‘Hij heeft gesolliciteerd bij Ajax’. Als je in deze programma’s gaat zitten, worden deze vragen gesteld. Dat is heel vervelend”, besluit Bosz.

Bosz doelt met zijn uitspraak over Ajax op de manier hoe hij vlak voor het interview werd geïntroduceerd door Jinek. Ze deed dat met onder meer de tekst: “Toen Ajax in 2022 op zoek was naar een nieuwe trainer, solliciteerde Peter Bosz openlijk. Maar hij werd het niet.”