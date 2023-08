Peter Bosz legt uit waarom hij liefst drie PSV'ers wisselde in de rust

Zondag, 20 augustus 2023 om 09:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:18

PSV nam zaterdag op bezoek bij Vitesse drie zwaarbevochten punten mee naar huis. De Eindhovenaren keken na een zwakke eerste helft door een doelpunt van uitgerekend ex-speler Marco van Ginkel tegen een 1-0 ruststand aan. Bosz besloot daarop in de rust een driedubbele wissel toe te passen: Ismael Saibari, Guus Til en debutant Jerdy Schouten kwamen in het veld voor Johan Bakayoko, Isaac Babadi en André Ramalho. De wissels sorteerden effect, want via Saibari, Yorbe Vertessen en Luuk de Jong (penalty) won PSV alsnog ruim: 1-3.

In de eerste helft ging er het nodige mis bij PSV. “We stonden verdedigend niet goed en speelden aan de bal niet goed”, zei Bosz na afloop op de persconferentie. “Wij moeten bewegen, snel de bal spelen en niet lopen met de bal als het niet nodig is. Dat deden we niet. Na rust hebben we het anders aangepakt, met Jerdy Schouten erbij in de laatste lijn.”

Achter de wissel van Ramalho voor Schouten zat volgens Bosz een tactische gedachte. “Hij kon in balbezit in het middenveld komen en dan creëer je daar een man meer. Jerdy speelt de bal naar dezelfde kleur, maar de laatste tien minuten was het bij ons wel weer heel slordig. Ballen over vijf of tien meter die zomaar in de voeten van de tegenstander gaan, dat kan niet. Maar we hebben gewonnen. En dat is het allerbelangrijkste.”

Bosz zag dat Ramalho het in de eerste helft tegen Vitesse moeilijk had. “Maar ook nog acht of negen anderen. Ik heb overwogen om meer spelers te wisselen. Ramalho heeft het niet goed gedaan, maar niet als enige. Het is niet terecht om hem helemaal uit te lichten. Ik schat hem heel hoog in. Het is een echte verdediger, een vent, een kerel die zijn kopduels wint, die coacht, goed staat en die vandaag gewoon een hele slechte dag had. Hadden we voor gestaan, dan had ik hem misschien niet gewisseld. Nu was het anders. De gedachte was nu om een extra man op het middenveld te creëren.”

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten had niet verwacht dat hij tegen Vitesse zijn PSV-debuut zou maken als centrale verdediger. De kersverse aanwinst van de Eindhovenaren gaf na afloop aan slechts een paar keer op de positie te hebben gespeeld. “Ik denk dat ik het twee keer heb gedaan in mijn hele leven. Dus het was niet heel gewoon”, zei Schouten met een glimlach. “Ik had het niet verwacht als ik eerlijk ben. Het is niet dat ik vandaag wakker werd en dat ik dacht: ik ga in de rust even invallen als centrale verdediger.”