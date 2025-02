Trainer Peter Bosz van PSV heeft zijn opstelling voor de Champions League-wedstrijd tegen Juventus bekendgemaakt. Olivier Boscagli keert terug in de basis, terwijl Tyrell Malacia op de reservebank begint bij de Eindhovenaren. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Walter Benítez staat onder de lat in het Philips Stadion, waar de defensie bestaat uit Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Boscagli en Mauro Júnior.

Op het middenveld kiest Bosz voor Ismael Saibari als 10. Joey Veerman en Jerdy Schouten vormen het blok, achter aanvallers Ivan Perisic, Luuk de Jong en Noa Lang. Onder meer Guus Til, Armando Obispo en Johan Bakayoko starten op de bank.

PSV verloor de heenwedstrijd een week geleden met 2-1. De Eindhovenaren deden in grote delen van de wedstrijd aardig mee, maar moesten toch laat in de wedstrijd de 2-1 slikken.

''Ik verwacht een hele andere wedstrijd dan die van vorige week, omdat wij moeten winnen, met minimaal één doelpunt verschil'', blikte Bosz dinsdag vooruit op de persconferentie. ''We spelen thuis in ons eigen stadion, dus hoe je het ook wendt of keert, dat is echt anders dan wanneer je in Turijn speelt.''

''We hebben 35.000 mensen achter ons staan, dus ik hoop dat het een memorabele Champions League-avond wordt, zoals ik die hier al vaker heb meegemaakt. We spelen morgen (woensdag, red.) tegen een erg sterke ploeg.''

''Ze halen in Italië misschien niet de resultaten die men verwacht, maar afgelopen weekend wonnen ze van Inter (1-0, red.) en dat kan niet met een middelmatige ploeg'', aldus Bosz.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Schouten; Perisic, De Jong, Lang

Opstelling Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, González; Kolo Muani.