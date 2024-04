Peter Bosz en PSV missen basisspeler tegen Excelsior; ook Saibari ontbreekt

PSV moet het dinsdagavond tegen Excelsior doen zonder Hirving Lozano, zo vertelt Peter Bosz maandagmiddag op de persconferentie. De 28-jarige Mexicaan werd in de rust van het uitduel met NEC (3-1) gewisseld en heeft nog steeds last van die blessure. Hoe lang Lozano er exact uitligt is niet bekend. Bosz laat weten dat het ‘niet ernstig’ is. Ook Ismael Saibari is er niet bij in Rotterdam.

Lozano werd halverwege de wedstrijd in Nijmegen vervangen voor Malik Tillman. NEC kwam kort na rust op voorsprong dankzij Kodai Sano en wist na ruim een uur spelen ook de 3-1 te maken. Jasper Cillessen werd de held van de middag nadat hij een strafschop keerde van Luuk de Jong en de zege daardoor over de streep trok.

Bosz vertelt maandagmiddag dat hij geen risico heeft genomen met Lozano in Nijmegen. “Het is niet ernstig. Hij twijfelde zaterdag of hij door moest spelen of niet, maar toen hebben wij besloten dat risico niet te nemen”, wordt Bosz geciteerd door de NOS.

Ook Saibari ontbreekt dinsdagavond bij PSV. De 23-jarige middenvelder kreeg tijdens de warming-up in Nijmegen last. “Hij vertrouwde het zelf niet en speelde daarom ook niet. Wij zijn na zijn peesblessure ook voorzichtig met hem”, aldus de trainer van PSV.

’Hautain, bijna arrogant’

Bosz was na afloop van het verloren uitduel met NEC niet te spreken over de houding van zijn elftal. "Het was niet goed genoeg. Ik ben daar van geschrokken, want zo heb ik mijn ploeg nog niet gezien”, vertelde hij bij

“Ik vond het bij vlagen ook hautain, bijna arrogant. Nergens op gebaseerd, want wij moeten hard werken en intensiteit in wedstrijden leggen. Maar je speelt in een heel laag tempo en hebt heel veel balverlies. De wil om te winnen straalde er veel meer af bij NEC en daarom hebben ze volledig terecht deze wedstrijd gewonnen", aldus Bosz, die in de rust al niet tevreden was.

"Toen heb ik al verteld dat het me niet aanstond. En dan zie je dat het vaak heel moeilijk om te draaien is. En na de wedstrijd heb ik het ook nog eens verteld, dat wij niet op deze manier bovenaan zijn gekomen en ook niet op deze manier bovenaan zullen blijven."

