Peter Bosz doet iets zeer ongebruikelijks en spreekt voorkeur uit in loting PSV

PSV staat in de achtste finale van de Champions League, na de spectaculaire 3-1 overwinning op Juventus in de tussenronde van het miljardenbal. De Eindhovenaren zitten dus in de koker voor de loting voor de laatste zestien, die vrijdag zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon.

Voor PSV wacht in de volgende ronde een confrontatie met Inter of Arsenal. Trainer Peter Bosz laat na afloop in ieder geval zijn voorkeur duidelijk merken in gesprek met verslaggever Noa Vahle van Ziggo Sport.

''Heb je een voorkeur voor de loting?'', wil Vahle weten van de winnende coach. "Ja. We hebben vorig jaar tegen Arsenal gespeeld, dus ik zou het wel leuk vinden om tegen Inter te spelen. Dat heb ik wel eerder gedaan, maar niet met PSV."

PSV was vorig jaar in de groepsfase van de Champions League kansloos op bezoek bij Arsenal: 4-0. In het Philips Stadion werd enkele maanden later een verdienstelijk punt gepakt: 1-1. In het seizoen 2022/23 wist PSV in de poulefase van de Europa League met 2-0 te winnen van de Londense club.

De Eindhovense club schakelde Arsenal in het seizoen 2006/07 uit in de achtste finale van de Champions League. Na een 1-0 overwinning op eigen veld volstond een 1-1 gelijkspel in het Emirates Stadium. De Braziliaanse verdediger Alex was met een late en rake kopbal destijds de held van PSV.

Vahle merkt in het interview op dat er met PSV en Feyenoord twee Nederlandse clubs in de achtste finale van de Champions League staan. ''Weet je wat ik zo grappig vind? Ik weet nog dat wij onze eerste wedstrijd in Turijn tegen Juventus speelden. Wij verloren kansloos en Feyenoord ook, van Bayer Leverkusen (0-4, red.). Toen zeiden enkele collega's van jou: 'Wat doen die Nederlandse clubs in de Champions League? Daar hebben ze niks te zoeken. Wij moeten lekker Europa League spelen'''.

''En nu staan er twee clubs bij de laatste zestien, heerlijk!'', aldus Bosz met een grote glimlach op zijn gezicht. ''Die collega's van jou zeggen ook alles tegen mij, dan kan ik een keer wat terug zeggen. Het is heerlijk, daarom doe ik het ook.''