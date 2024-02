Perez ziet probleem voor Ajax: ‘Hij voelt zich te goede speler om te verdedigen’

Kenneth Perez is weinig onder de indruk van het optreden van Benjamin Tahirovic tegen AZ zondag (2-0 verlies), zo laat hij blijken bij Dit was het Weekend van ESPN. De middenvelder had voor de derde wedstrijd op rij een basisplek bij Ajax, maar wist Perez niet te imponeren. Ook Branco van den Boomen moet het ontgelden.

Karim El Ahmadi, eveneens te gast als analyticus, haalt het spel van Jordy Clasie aan. Laatstgenoemde speelde volgens El Ahmadi een sterke wedstrijd, waarin hij vooral uitblonk met zijn duelkracht.

Volgens Perez ontbreekt het bij Tahirovic en Van den Boomen aan die specifieke kwaliteit die Clasie wél machtig is. "Zij vinden zichzelf zulke goede voetballers, dat ze eigenlijk alleen wat gaan doen in balbezit."

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt de Deense oud-prof of hij er echt zo over denkt. "Honderd procent, honderd procent", reageert Perez. "Je ziet toch hoe ze voetballen?"

"En dat is ook niet erg. Meestal als je bij Ajax komt ben je een speler die alles voetballend oplost, maar dat zijn zij niet. Branco van den Boomen ook niet", benadrukt de voormalig aanvaller.

El Ahmadi hamert op het feit dat Ajax over een andere middenvelder beschikt, die volgens de oud-Feyenoorder een nieuwe kans moet krijgen. "Sivert Mannsverk is wel een speler waarvan je ziet dat hij vaker op die positie heeft gespeeld en die controle houdt."

"Van den Boomen is misschien wel een hele goede speler als hij iets verder naar voren staat, maar als hij echt voor de verdediging moet blijven staan, ja...", besluit El Ahmadi.

