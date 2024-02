Perez wijst schuldige aan bij tegengoal Feyenoord: ‘Meestal een slimme speler’

AS Roma - Feyenoord staat halverwege 1-1. De Rotterdammers kwamen op voorsprong via Santiago Gimenez, waarna Lorenzo Pellegrini voor de gelijkmaker tekende. Kenneth Perez wijst Mats Wieffer als schuldige aan bij de Italiaanse treffer, zo vertelt de Deen bij Studio Europa op ESPN.

Pellegrini wist op zeer fraaie wijze de gelijkmaker te maken, door de bal in de bovenhoek achter de kansloze Timon Wellenreuther te mikken. De middenvelder kreeg de nodige ruimte en dat neemt Perez Wieffer kwalijk.

"Hier Wieffer... Wieffer man", verzucht Perez bij het zien van de beelden van de gelijkmaker. "Dit kan je niet toelaten. Je kan niet zo even op je dooie gemak daarheen gaan om te blokken..."

"Meestal is hij een zeer slimme speler, dus heeft hij wel in de gaten wie er is. Als hij (Pellegrini, red.) een linkspoot was, dan stond hij goed. Maar een rechtspoot kan je niet zo veel ruimte laten."

Mede-analist Kees Kwakman vraagt zich af of Wieffer bang is om uitgekapt te worden. Perez: "Ik denk dat hij echt dacht: tja. Hij kan toch wel even aanzetten om dat schot te proberen eruit te halen?"

Gimenez had Feyenoord eerder met zijn schouder op voorsprong gezet. De treffer van de Mexicaan leek even afgekeurd te worden wegens hands, maar daar bleek geen sprake van te zijn."

Uitblinker Beelen

Bijwordt de wedstrijd ook gevolgd. Analist Wim Kieft is onder de indruk van Thomas Beelen. "Beelen doet het goed. Het is moeilijk om tegen Lukaku te spelen. Brobbey speelt eigenlijk net als Lukaku. En dat is altijd die bal in de voeten willen hebben en dan met dat grote lijf."

"Maar hij doet het vrij goed, die jongen. Hij heeft niet heel veel gespeeld natuurlijk, omdat Trauner natuurlijk normaal gesproken speelt. Maar ik vond hem vorige week ook al vrij goed. Hij is rustig, en hij kijkt of hij met z'n lange benen om Lukaku heen kan komen."

