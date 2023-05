Perez vindt Berghuis ‘heel dom’ en denkt aan consequenties: ‘In een Ajax-pak...’

Zondag, 28 mei 2023 om 20:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:20

Kenneth Perez vreest dat er voor Steven Berghuis consequenties zullen volgen. De analist van ESPN vindt dat de aanvallende middenvelder van Ajax, die na de wedstrijd tegen FC Twente (3-1) een harde vuistslag uitdeelde aan een supporter, nooit en te nimmer geweld had mogen gebruiken. "Het is goed dat je voor je ploeggenoot opkomt, maar geweld is natuurlijk nooit de oplossing", aldus Perez in Dit was het Weekend.

De klap van Berghuis werd gefilmd en verspreidde zich als een lopend vuurtje over social media. Daarna bracht Tubantia een ooggetuigenverklaring waarin gezegd werd dat Brian Brobbey werd uitgemaakt voor 'kankerzwarte'. "We bevinden ons natuurlijk in een samenleving die erger en erger wordt, waarin iedereen vindt dat ze zich alles maar kunnen permitteren, waar de normen en waarden echt vervagen", reageert Perez. "We leven in een land waar politici eerder wel dan niet beveiligd worden."

Ajax player Steven Berghuis has just punched a FC Twente fan… pic.twitter.com/MsipXygbdE — george (@StokeyyG2) May 28, 2023

ESPN herhaalt het fragment nog eens op televisie, maar van Perez hoeft dat niet. "Ik vind dat we het fragment niet nog een keer hoeven te laten zien. Ik denk dat mensen het nu wel gezien hebben." Perez gaat dan in op de klap van Berghuis. "Als je een publiek persoon bent moet je er eigenlijk al vanuit gaan dat mensen vervelende dingen over je gaan zeggen. Dat is nou eenmaal de huidige samenleving. Als er iemand naar je toe komt, moet je er eigenlijk al vanuit gaan: dit wordt heel vervelend. Daar moet je op anticiperen. Je moet je al voornemen: wat er ook gebeurt, rustig blijven. Dan word je misschien verrast, dat iemand een keer wat aardigs zegt."

Perez veroordeelt het gedrag van Berghuis. "Je mag je nooit en te nimmer zo laten gaan als Berghuis. Ondanks wat er is gebeurd, is geweld nooit de oplossing. Nooit. Het is heel dom wat Berghuis heeft gedaan. Hij zadelt Ajax op met een probleem, of een issue. Wat doe je met zo iemand? Het is in een Ajax-pak, onder werktijd, dat je geweld uitoefent. Wat ga je daarmee doen? De context is zeer belangrijk, maar nooit moet je geweld kan gebruiken."