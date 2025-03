Perez is hard voor zwakke schakel van PSV tegen Ajax: 'Hij kan niet verdedigen'

Peter Bosz heeft zondag in de rust van de topper tegen Ajax ingegrepen met een dubbele wissel. De coach van PSV krijgt bijval voor die beslissing van ESPN-analist Kenneth Perez, die het volledig begrijpt.

Het liep in de eerste helft van geen kant bij PSV, dat op een 0-1 achterstand kwam door een goal van Davy Klaassen. Bosz voerde in de rust een dubbele wissel door: Joey Veerman en Guus Til bleven achter in de kleedkamer, terwijl Tyrell Malacia en Malik Tillman invielen.

"PSV zit er niet lekker in", zei Perez in de rust van de wedstrijd. "De simpele oplossing is dan vaak de bal naar de zijkant en met een voorzet hopen dat-ie goed valt. Voetballend komen ze er niet doorheen."

"Als je er niet doorheen komt dan kun je met een vroege voorzet toch wel wat bereiken", vindt Perez. "Er gebeurt altijd wel wat met Luuk de Jong voor het doel. Qua positiespel over de grond komt PSV er moeizaam doorheen."

Veerman werd in de ogen van Perez terecht gewisseld. "Veerman had het zo moeilijk met Kenneth Taylor", aldus de Deen. "Ajax heeft vooraf natuurlijk bedacht: hij is zwak in het verdedigen en het meelopen. Taylor ging er elke keer overheen met diepgang, een-tweetjes."

PSV heeft Tillman na bijna drie maanden van blessureleed terug in de ploeg. "Tillman is wel iemand die het spel naar zich toe kan trekken", zegt Perez.