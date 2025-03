Peer Koopmeiners krijgt vraag over Eredivisie-koploper Ajax: ‘Zeker, altijd!’

Peer Koopmeiners blikt in gesprek met Noa Vahle van Ziggo Sport terug op de Europese uitschakeling tegen Tottenham Hotspur: 3-1. De middenvelder krijgt aan het einde van Vahle een vraag gesteld over Ajax, de aankomende tegenstander van AZ.

De Alkmaarders gingen na een dapper voetbalgevecht met 3-1 onderuit tegen Tottenham Hotspur, ondanks een doelpunt van Peer Koopmeiners. Bij de Engelsen eiste Wilson Odobert de hoofdrol op met twee treffers, terwijl ook James Maddison het net vond.

Op de vraag wat er overheerst bij Koopmeiners, antwoordt hij glashelder: ‘Teleurstelling. Dat was ook wel duidelijk te zien”, is de jongere broer van Teun realistisch. “Als je hier met een 1-0 voorsprong naartoe komt, dan is er wel wat te halen. Ik denk dat we dat in de eerst helft te weinig hebben laten zien.”

Koopmeiners zag AZ in de wedstrijd groeien. “Ik vond dat we zeker in de tweede helft in de wedstrijd begonnen te groeien en het zat er zeker in vandaag”, geeft de middenvelder aan. “We geven de 1-0 wat knullig weg”, refereert Koopmeiners aan de blunder van Wouter Goes.

“Ik denk dat we aan de bal vandaag niet zuiver en rustig genoeg waren. Defensief stond het best goed en we wisten wat we konden verwachten.” De 24-jarige middenvelder krijgt de vraag of het gevoel er weer was na zijn doelpunt. “Ik denk zelfs iets daarvoor al. Wij wisten ook dat zij misschien wat moe zouden worden. Maar er kwam zeker wat los ja na de goal.”

Koopmeiners was met een doelpunt belangrijk voor AZ. In een fase waarin AZ langzaam beter in de wedstrijd kwam was het opnieuw Lucas Bergvall met een negatieve hoofdrol. De Zweed werd gemakkelijk van de bal gezet in de eigen zestien door Koopmeiners, die met een doffe knal de Alkmaarders terug in de wedstrijd bracht: 2-1.

Aankomend weekend wacht een ontmoeting met koploper Ajax voor de Alkmaarders. Vahle wil van Koopmeiners weten of hij zondag topfit is. “Zeker, altijd!”, antwoordt de AZ-speler vol enthousiasme.