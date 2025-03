PEC Zwolle heeft zaterdagavond een belangrijke stap gezet richting handhaving in de Eredivisie. In eigen huis wonnen de Zwollenaren met 2-0 van RKC Waalwijk, door goals van Dylan Vente en Filip Krastev. PEC klimt door de zege naar plek dertien, met vijf punten meer dan nummer zestien Willem II. RKC staat laatste, doordat Almere City FC eerder op de avond wél won.

Beide ploegen begonnen het duel met een ongewijzigde basiself ten opzichte van hun laatste Eredivisie-duel voor de interlandbreak. De eerste kans van het duel was voor Oskar Zawada, die zijn poging gekeerd zag worden door Jasper Schendelaar.

Daarna was het PEC dat vrijwel de hele eerste helft domineerde. Anouar El Azzouzi vond Jeroen Houwen op zijn weg en schoot even later over, Olivier Aertssen schoot de bal recht in de handen van de RKC-doelman en een inzet van Krastev ging naast. Vlak voor rust werd ook RKC weer even gevaarlijk, maar Richonell Margaret (voorlangs) en Mohamed Ihattaren (redding Schendelaar) scoorden niet.

Aan het begin van de tweede helft was RKC tot dan toe het dichtst bij de openingstreffer: een prachtig afstandsschot van Tim van de Loo spatte uiteen op de paal. Daarna was het weer PEC dat vrijwel alle kansen creëerde.

Zo schoot Dylan Mbayo naast, belandde een schuiver van El Azzouzi in de handen van Houwen en bracht de goalie van RKC ook redding op twee kopballen van Simon Graves. Twintig minuten voor tijd kreeg PEC de uitgelezen mogelijkheid om dan eindelijk op voorsprong te komen.

Faissal Al Mazyani duwde Jamiro Monteiro in de rug, en scheidsrechter Danny Makkelie legde de bal op de stip. Al Mazyani kreeg bovendien zijn tweede gele kaart, waardoor RKC verder moest met tien man. De penalty werd benut door Vente: 1-0.

De ban was gebroken, en tien minuten later besliste Krastev het duel, door de bal na een korte corner prachtig in de verre bovenhoek te schieten: 2-0. Dat bleek ook de eindstand. Zo heeft PEC weer wat lucht, terwijl hekkensluiter RKC de kans op degradatie steeds verder ziet toenemen.