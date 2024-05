‘PEC Zwolle hoopt talentvolle verdediger over te nemen van Ajax’

PEC Zwolle hoopt op de handtekening van Mateja Milovanovic, zo meldt Ajax Showtime woensdagmiddag. De twintigjarige centrumverdediger loopt komende zomer uit zijn contract in Amsterdam, waardoor de Blauwvingers hem transfervrij kunnen inlijven.

Servisch jeugdinternational Milovanovic stond ooit te boek als een groot talent, maar kampte dit volledige seizoen met een zware knieblessure. Het lijkt erop dat Milovanovic bij een Eredivisie-club actief blijft, daar PEC aast op zijn handtekening.

De linksbenige Vlaardinger speelt al sinds 2018 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem destijds transfervrij overnam van Sparta Rotterdam. In totaal speelde de fysiek sterke Milovanovic twaalf officiële wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Milovanovic kreeg begin april te horen dat zijn contract formeel is opgezegd. Ook Ar'Jany Martha, Diyae Jermoumi, Raphaël Sarfo, Oualid Agougil, Nassef Chourak, Gabriel Misehouy, Rida Chahid, Rico Speksnijder en Yoram Boerhout beschikken over een aflopend contract bij Jong Ajax. Doelman Sten Kremers vertrekt naar De Graafschap, terwijl Alvaro Henry al te horen kreeg dat zijn aflopende contract niet zal worden verlengd.

De vervanger van Milovanovic bij Jong Ajax staat ondertussen alweer klaar in de coulissen. De achttienjarige Dies Janse lijkt zich te kunnen opmaken voor een basisplaats in het Amsterdamse beloftenelftal.

Bij PEC kan Milovanovic de eerste zomerse aanwinst worden. De Zwollenaren zagen Sam Kersten transfervrij naar sc Heerenveen vertrekken, terwijl Bram van Polen zijn schoenen aan de wilgen hing. Huurlingen Lennart Czyborra, Filip Krastev, Zico Buurmeester, Silvester van der Water en Ferdy Druijf keren allemaal terug naar hun eigen clubs. Middenvelder Dean Huiberts keert terug van een uitleenbeurt aan het Beerschot van Dirk Kuijt.

