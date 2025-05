Paul Simonis onthult details in nieuw contract bij Go Ahead Eagles

De contractverlenging van Paul Simonis bij Go Ahead Eagles is rond, zo vertelt de succestrainer tegen RTV Oost. De handtekeningen onder de nieuwe verbintenis worden vrijdagmiddag gezet. Simonis ligt dan tot medio 2027 vast bij Kowet.

Heel lang hoefde de veertigjarige oefenmeester niet na te denken over het aanbod van de club. Simonis vertelde onlangs al dat er van zware of lange onderhandelingen helemaal geen sprake was.

De trainer ging vrijdagochtend in op zijn nieuwe contract. "Mijn zaakwaarnemers zijn hier vandaag, dus over een paar uurtjes is er witte rook. Ik ben heel erg blij. Bij deze geweldige club heb ik het enorm naar mijn zin."

Simonis gaat er met zijn nieuwe verbintenis ongetwijfeld financieel op vooruit. De trainer vertelt wat er nog meer verandert met de nieuwe deal. "Wat bonussen voor Europese wedstrijden en een afkoopclausule, maar dat is standaard bij trainerscontracten."

Simonis staat dit seizoen voor het eerst op eigen benen. De oefenmeester kwam in de zomer over van sc Heerenveen, waar hij fungeerde als assistent van Kees van Wonderen. Tussen 2020 en 2022 was Simonis ook de rechterhand van Van Wonderen, maar toen bij Kowet.