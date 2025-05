Paul Simonis hakt definitief knoop door over toekomst bij Go Ahead Eagles

Paul Simonis blijft Go Ahead Eagles trouw. De hoofdtrainer, bezig aan een uiterst succesvol debuutjaar in Deventer, tekent na het bereiken van een persoonlijk akkoord een nieuw contract tot medio 2027. Simonis beschikte in De Adelaarshorst over een verbintenis tot de zomer van 2026.

De handtekeningen moeten nog wel worden gezet, maar volgens Voetbal International is dat slechts een kwestie van tijd. Simonis veroverde met Go Ahead de TOTO KNVB Beker en staat in de Eredivisie op een knappe zevende plek. De Deventenaren maken zich op voor een nieuw avontuur in Europa.

Algemeen directeur Jan Willem van Dop was zondag in Goedemorgen Eredivisie complimenteus over Simonis. ''Kijk ook even naar wat er gebeurt bij Excelsior. Je geeft een jonge trainer een kans en uiteindelijk valt alles in elkaar.''

Van Dop doelt daarmee op Ruben den Uil. De 34-jarige oefenmeester wist afgelopen vrijdag met Excelsior promotie naar de Eredivisie te realiseren, na een 5-0 zege op Jong PSV.

De directeur van Go Ahead hoopt snel tot een definitief akkoord te komen met Simonis. ''Het contract moet nog gemaakt worden, maar het wordt een verlenging van een jaar en een opwaardering.''

Go Ahead aast op verlenging van de samenwerking met Simonis. Garanties zijn er echter nooit in de voetbalwereld, weet ook Van Dop. ''Je moet ook reëel zijn. Als het een Championship- of Tweede Bundesliga-club is, dan kun je dat - denk ik - tegenhouden. Maar wordt het een Premier League-club, wat ik persoonlijk niet verwacht, dan kan ik me voorstellen dat hij dat wil aangaan.''

''Dat kun je nooit voorkomen, maar wij zullen er alles aandoen om Paul te behouden. En niet alleen Paul, maar ook de rest van de technische staf en een aantal spelers'', aldus Van Dop.