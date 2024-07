Engelsen maken zich geen zorgen: 'Ik zie Nederland ons niet verslaan'

Paul Merson: ‘Zou schokkender zijn als Oranje Engeland verslaat dan dat de Zwitsers dat hadden gedaan’

Paul Merson schrijft het Nederlands elftal nu al af. De voormalig international van Engeland, met 21 interlands achter zijn naam, denkt dat the Three Lions woensdagavond comfortabel zullen winnen in de halve finale van het EK. In het Signal Iduna Park in Dortmund klinkt het eerste fluitsignaal om 21:00 uur.

"Er zal woensdag aan beide kanten heel veel talent rondlopen. Dus je hebt ook een beetje geluk nodig om dat eerste doelpunt te maken", analyseert Merson in zijn column voor Sky Sports.

Merson constateert dus dat Oranje over de nodige kwaliteit beschikt. Desondanks geeft hij het elftal van bondscoach Ronald Koeman weinig kans in de halve eindstrijd tegen Engeland, dat bepaald nog geen grootse indruk heeft gemaakt tijdens EURO 2024.

"Ik zie Nederland ons niet verslaan. En als ze dat wel doen, dan zou ik dat schokkender vinden dan als de Zwitsers ons hadden verslagen." Engeland en Zwitserland kwamen in de kwartfinale na 120 minuten niet verder dan 1-1. De Engelse ploeg nam de strafschoppen vervolgens beter, waardoor de kraker tegen Oranje lonkt.

"Engeland is nog niet uit de derde versnelling gekomen", hoopt Merson vurig dat het team van bondscoach Gareth Southgate alsnog gaat schitteren op dit EK. De voormalig middenvelder van onder meer Arsenal gelooft heilig in de kansen van the Three Lions.

"We zijn nog twee wedstrijden verwijderd van iets waarvan ik niet dacht dat het in mijn leven ooit zou gebeuren. We hebben gewoon iets meer beweging nodig en dat zal vertrouwen kweken, want dit is een geweldig team."

Merson weet uit ervaring hoe moeilijk het is om het shirt van Engeland te dragen. "En ik ben hard geweest voor het team, omdat ze nog niet hebben bereikt wat ik had verwacht. Maar het is ook niet gemakkelijk. Dit is waar het begint. Het hangt ervan af wie het verschil gaat maken in de komende twee wedstrijden."

