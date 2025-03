Patrick Kluivert vindt zichzelf beter dan deze topspitsen van weleer: 'Zlatan of ik? Ik'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Patrick Kluivert, die zich vergelijkt met enkele topspitsen.

Voor de camera van ESPN Brasil wordt Patrick Kluivert gevraagd zich langs de meetlat te leggen: op welke plek vindt hij zelf dat hij staat in het rijtje met de beste spitsen ooit?

In clubverband noteerde Kluivert in totaal 206 doelpunten in 479 wedstrijden. Hij won onder meer de Champions League met Ajax, waarmee hij ook driemaal de landstitel veroverde. Daarnaast werd hij landskampioen met FC Barcelona en veroverde hij de topscorerstitel op het EK 2000 met vijf doelpunten.

In gesprek met de Braziliaanse tak van ESPN laat hij weten zichzelf onder meer boven Zlatan Ibrahimovic, Gabriel Batistuta, Thierry Henry, Robert Lewandowski en Erling Haaland te zetten. Ook Luis Suárez en Mohamed Salah kunnen volgens de oud-spits niet tippen aan hem.

Wel schat hij Marco van Basten hoger in dan zichzelf, terwijl hij - na enkele seconden twijfelen - ook de voorkeur geeft aan Romário. Kluivert ziet Ronaldo eveneens als betere speler.