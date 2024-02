Paris Saint-Germain voorkomt nederlaag dankzij gelijkmaker in minuut 97

Paris Saint-Germain heeft zondag op eigen veld op het nippertje een nederlaag weten te voorkomen. De ploeg van trainer Luis Enrique leek met 0-1 te verliezen van Stade Rennes, dat voor de zevende keer op rij een competitiewedstrijd in winst zou hebben omgezet. Amine Gouiri werd niet de matchwinner, doordat Gonçalo Ramos diep in blessuretijd een strafschop benutte: 1-1. PSG staat elf punten voor op naaste achtervolger Stade Brest.

PSG had in de openingsfase niet veel te vrezen van Rennes, al bleven grote kansen in het Parc des Princes lange tijd uit. In de twintigste minuut kwam Vitinha wel dichtbij. Zijn schot was echter een prooi voor routinier Steve Mandanda.

Na ruim een half uur spelen sloeg Rennes genadeloos toe. Gouiri ontving de bal op het middenveld, snelde richting de zestien, omspeelde Danilo kundig en rondde met buitenkant rechts prachtig af in de bovenhoek achter de kansloze Gianluigi Donnarumma: 0-1.

Gouiri had daarna ook voor de 0-2 kunnen zorgen. De verdediging was nog niet bij de les en de Algerijn schoof ditmaal enkele meters naast. In het restant van de eerste helft wist PSG niet meer tot serieuze mogelijkheden te komen. Het tempo lag simpelweg te laag en de echte urgentie leek er niet te zijn.

PSG speelde ook na rust niet overtuigend. Het tempo lag te laag om het stugge Rennes kapot te spelen. Vanwege het surplus aan kwaliteit was het echter altijd een kwestie van tijd voordat de Parijzenaren toch aan kansen zouden komen. Zo ontving Kylian Mbappé de bal op randje zestien, om vervolgens nog geen halve meter over te schieten.

Ousmane Dembélé werd in de aanval die volgde diep gestuurd aan de rechterkant. De vleugelspeler gaf voor, maar bereikte geen teamgenoot. Rennes probeerde via de counter toe te slaan en slaagde daar bijna in. Benjamin Bourigeaud, midweeks nog goed voor een hattrick in de Europa League tegen AC Milan (3-2), schoot na een scherpe pass vanaf links nipt naast.

PSG maakt gelijk in de ????ste minuut! ?? Goncalo Ramos krijgt een penalty mee en houdt het hoofd koel: 1-1 ?? Ondanks dat verspillen de Parijzenaren dure punten.. ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGSRFC pic.twitter.com/t4p8GFpWsa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2024

In de slotfase claimde PSG tot tweemaal toe een strafschop. De eerste keer bleken de protesten tevergeefs, maar diep in blessuretijd niet. Mandanda haalde Gonçalo Ramos neer en zag de Portugees zelf aanleggen voor het buitenkansje. De spits schoot raak in de linkerbovenhoek: 1-1.

