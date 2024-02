Paris Saint-Germain dankt Alexsandro voor rampavond en is klaar voor Sociedad

Paris Saint-Germain heeft geen fout gemaakt in de Ligue 1. De absolute topfavoriet om aan het einde van het seizoen het landskampioenschap te vieren won zaterdagavond met 3-1 van Lille OSC. De bezoekers kwamen al snel op voorsprong via Yusuf Yazici, maar de Parijzenaren stelden al snel orde op zaken via Gonçalo Ramos en een eigen goal van Alexsandro. Randal Kolo Muani maakte er in het slot 3-1 van. PSG kent zo een prima generale repetitie voor het Champions League-duel met Real Sociedad. In de Ligue 1 staat het eerste met 50 punten, gevolgd door OGC Nice, dat een duel tegoed heeft, met 39.

Aan de kant van PSG zette trainer Luis Enrique meerdere grote namen op de bank. Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos en Warren Zaïre-Emery kregen een reserverol toebedeeld. Voorin moesten Ramos en Randal Kolo Muani zien af te rekenen met de defensie van de ploeg uit Rijsel.

Bij Lille was Yazici de aangewezen man om de doelpunten te verzorgen. De Turks international stelde niet teleur en maakte al snel de verrassende 0-1. Lucas Beraldo liet zich tot tweemaal toe dollen door Tiago Santos. De rechtsback van Lille stoomde op richting doel en gaf voor. In eerste instantie bereikte de Portugees niemand, maar de bal kwam uiteindelijk terecht bij Yazici, die opendraaide en de korte hoek vond.

Een prima start voor de bezoekers, die strijden voor een plekje bij de eerste drie en dus directe Champions League-kwalificatie. De voorsprong bleef echter slechts vier minuten op het bord staan. Alexsandro Ribeiro deed veel te lang over zijn verdedigende actie en leed dan ook balverlies, waarna het snel ging. Ousmane Dembélé gaf af op Ramos, die simpel binnentikte.

Het was bepaald niet de avond van Alexsandro. PSG bleef aanzetten en vond al snel waar het naar zocht: de voorsprong. Die leek er in eerste instantie niet te komen na een matige voorzet van Ramos. Dembélé hield echter binnen bij de cornervlag en gaf af op Fabián Ruiz. De Spanjaard zag zijn voorzet dusdanig van richting worden veranderd door Alexsandro, dat de bal in de verre hoek vloog: 2-1.

Vlak na rust kreeg Asensio een uitgelezen mogelijkheid om de score uit te breiden. De aanvaller veroverde de bal en stond oog in oog met doelman Lucas Chevalier, die simpel redding bracht op het te zwakke schot van de Spanjaard. Asensio had even later een prima pass in huis op Kolo Muani, die bij het wegwerken van Alexsandro geblesseerd raakte. Onder meer Bradley Barcola begon zich warm te lopen.

Lille zette enigszins aan, al bleven de écht grote kansen uit. Die kreeg PSG wel aan de andere kant via Kolo Muani, die na een prima eerste aanname een vrije schietkans kreeg. De Frans international had de hoek voor het uitkiezen, maar dacht niet na en ramde de bal vol. Een slechte keuze, want Chevalier kon daardoor redding brengen. De goalie moest even later alsnog vissen. Invaller Barcola brak door over links en gaf voor op Kolo Muani, die van dichtbij afrondde: 3-1.

