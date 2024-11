Oud-profvoetballer Ronnie S. langer vast na enorme vondst cocaïne: ‘Hij zit er vuistdiep in’

Voormalig profvoetballer Ronnie S. blijft langer vastzitten. Eerder werd bekend dat de veertigjarige S. verdacht werd van betrokkenheid bij het invoeren van duizenden kilo’s cocaïne en het witwassen van honderdduizenden euro’s. Het Openbaar Ministerie maakt nu bekend dat S. 700 en 893 kilo cocaïne klaar had staan in Zuid-Amerika voor verzending naar Nederland. Maar doordat de douane ingreep en de coke eruit viste, is dat niet gelukt, zo meldt het Algemeen Dagblad.

S., die in het buitenland speelde voor Wigan Athletic en Standard Luik, werd op 10 juni opgepakt in Eindhoven. Zijn vriendin werd in de kraag gevat in Hoogstraten. S. is de enige van de vijf familieleden die nog in voorarrest zit. Zijn ouders, vriendin en broer zijn de andere verdachten in deze zaak.

De politie heeft sinds de aanhoudingen begin juni verschillende bezittingen van S. in beslag genomen. Onder meer drie huizen, een jacht en zijn peperdure Porsche. Ook werd er ruim 100.000 euro aan contant geld gevonden en zes luxe horloges.

In de woning van S. werd ook 18 liter lachgas gevonden. Volgens het OM heeft zijn partner verklaard dat hij daaraan verslaafd is en ‘een probleem heeft’. Ook zijn broer Rudi (42) wordt vervolgd bij de handel in cocaïne. Samen zouden de gebroeders S. 2,6 miljoen euro hebben witgewassen.

“Kleine jongens hebben geen honderden kilo’s cocaïne klaarstaan in Zuid-Amerika om naar Nederland te verschepen”, aldus de officier van Justitie. “De grote hoeveelheden geven aan dat hij er vuistdiep in zat.” Hij bestempelt de veertigjarige S. als ‘grote actieve speler in de cocaïnehandel’.

Rudi S. is momenteel op de vlucht en zou in Dubai verblijven. De raadsman van S. verzocht om vrijlating, maar de aanklager vreest dat de ex-profvoetballer zal vluchten naar Dubai. Uit onderschepte berichten blijkt dat S. daar een huis heeft gekocht.

De rechtbank besloot hem daarom niet vrij te laten. S. moet daardoor nog langer vastzitten. De eerstvolgende zitting zal plaatsvinden op 23 januari.

Ronnie S. zette in 2016 een punt achter zijn carrière als speler van NAC. In totaal speelde hij 293 officiële wedstrijden in het betaald voetbal. Met Twente werd hij landskampioen van Nederland.