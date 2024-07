Oranjeleeuwinnen mogen niet klagen met gelijkspel tegen Italië

De Oranjeleeuwinnen zijn er vrijdagavond niet in geslaagd om de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië in winst om te zetten. De ploeg van Andries Jonker kreeg wel kansen, maar mocht vooral de arbitrage bedanken dat het bij 0-0 bleef. Dinsdag volgt in Noorwegen een nieuwe kans om het Europees kampioenschap veilig te stellen.

Oranje wist op voorhand dat het bij een zege op Italië verzekerd zou zijn van deelname aan het EK. Mede daarom kwam de terugkeer van Vivianne Miedema als geroepen. De sterspeelster kwam in februari voor het laatst in actie.

Miedema kampte veelvuldig met blessureleed, maar verscheen tegen de Italianen dus weer aan de aftrap. Lineth Beerensteyn deed dat ook, waardoor het aan scorend vermogen niet ontbrak bij de Oranjevrouwen.

Al vroeg in de wedstrijd dacht Beerensteyn voor de openingstreffer aan te tekenen. Ware het niet dat het schot van de aanvalster kon worden geblokt door Martina Lenzini. De Italiaanse wist met een prachtige tackle de aanval in de kiem te smoren.

Aan de andere kant was ook Italië dicht bij een goal. Na gestuntel in de Oranje-verdediging kreeg Valentina Giacinti de kans om uit te halen, maar de vrouw die al ruim 200 keer scoorde in de Italiaanse vrouwencompetitie mikte naast.

De grootste kans van het eerste bedrijf volgde op slag van rust, toen Italië uit een corner een kopstoot wist af te leveren richting het doel van Lize Kop. Miedema, normaal gesproken doelpuntenmaker van beroep, wist ditmaal een treffer te voorkomen met een actie op de doellijn.

Gezien de kansen die werden weggegeven kon Jonker nauwelijks tevreden zijn over het optreden van zijn ploeg in de eerste helft. Oranje mocht dan ook niet klagen dat het met 0-0 de rust haalde.

In de tweede helft oogde het elftal van Jonker scherper en waren de eerste kansen voor Oranje. Miedema raakte na een prachtige actie de buitenkant van de kruising, terwijl Sherida Spitse een schot gekeerd zag worden door Laura Giuliani.

Een kwartier voor tijd kwam Oranje goed weg. Spitse kreeg de bal overduidelijk op de arm in het eigen zestienmetergebied, maar de arbiter, die uitstekend zicht had op de situatie, liet om onverklaarbare reden doorspelen.

In de slotfase probeerde Jonker met een aantal wissels alsnog een winnende treffer te forceren. Spitse probeerde het uit een vrije trap van grote afstand, maar zag haar inzet in de muur belanden. Oranje heeft dinsdag in de laatste wedstrijd een punt nodig tegen Noorwegen om het EK-ticket alsnog te bemachtigen.

Stand Groep 1:

1. Nederland 5-8 (3:3)2. Noorwegen 5-6 (6:3)3. Italië 5-6 (4:3)4. Finland 5-5 (4:8)