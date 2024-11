Oranje Leeuwinnen komen terug van achterstand en boeken ruime overwinning

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond in een oefenwedstrijd gewonnen van China. In de eerste helft kwam het nog op achterstand, maar in het tweede bedrijf draaide de wedstrijd om na doelpunten van Wieke Kapitein, Jill Roord, Lineth Beerensteyn en Esmee Brugts: 4-1.

China had weinig te vertellen op Het Kasteel, maar kwamen na ruim een half uur spelen toch op voorsprong. Kun Jin zette in een fysiek duel Ilse van der Zanden opzij en maakte de 0-1.

In de tweede helft zetten de Leeuwinnen het overwicht ook om in doelpunten. Een goede aanval werd van dichtbij afgerond door Kaptein, waarna invaller Roord niet veel later vanaf de rand van de zestien de 2-1 binnenschoot.

In de slotfase liet Oranje de score nog aardig oplopen. Beerensteyn was na een aanval over rechts het eindstation en kon van dichtbij overtuigend binnenschieten. De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Brugts, die de bal met een fraaie drop kick in de rechterbovenhoek schoot: 4-1.