Onterecht genegeerd bij het Nederlands elftal? 'Sam Beukema mag dromen van toptransfer'

Napoli ziet in Sam Beukema een belangrijke kandidaat om de defensie te versterken, zo meldt Corriere dello Sport. De 26-jarige verdediger uit Deventer kan daardoor dromen van de Italiaanse top.

Beukema is bij Bologna uitgegroeid tot een van de beste verdedigers van de Serie A. Volgens Transfermarkt zou hij inmiddels liefst 22 miljoen euro waard zijn. In Stadio Renato Dall'Ara ligt Beukema nog tot medio 2027 vast.

Napoli wil het contract van de centrale verdediger komende zomer afkopen. De nummer twee van de Serie A versterkte zich voor volgend seizoen al met Luca Marianucci (Empoli), maar ook Beukema moet naar Napels komen.

I Partenopei zien in Beukema een speler die de verdediging de komende jaren kan gaan leiden. Hij staat dan ook bovenaan het wensenlijstje. Federico Gatti (Juventus) en Oumar Solet (Udinese) gelden als alternatieven.

Napoli gaat in de zomer van 2025 behoorlijk investeren in de selectie, daar plaatsing voor de Champions League al bijna zeker is. Volgens Il Mattino komt er in dat geval zo'n 150 miljoen euro vrij, waardoor ook Igor Paixão (Feyenoord) in beeld is.

Beukema speelt al sinds de zomer van 2023 in Italië, toen hij door Bologna voor zo’n 8 miljoen euro werd overgenomen van AZ. De rechtspoot kwam al zeventig keer in actie namens de Italiaanse club.

Opvallend genoeg werd Beukema nog nooit opgeroepen voor het Nederlands elftal. Na een aantal blessuregevallen kreeg Ajacied Youri Baas deze interlandperiode de voorkeur boven Sepp van den Berg (Brentford), Ryan Flamingo (PSV), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Beukema.