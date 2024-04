Onrust rond Ajax - FC Twente: zeven supporters opgepakt, vier agenten gewond

Het was voor en na Ajax - FC Twente (2-1) zeer onrustig rondom de Johan Cruijff ArenA. Volgens het Algemeen Dagblad zijn in totaal zeven uitsupporters opgepakt, onder meer vanwege het mishandelen van agenten. Vier agenten raakten gewond. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

De problemen begonnen al voordat er was afgetrapt in de ArenA. Eén supporter werd toen al aangehouden, de rest volgde na het laatste fluitsignaal.

Er zouden naast de mishandeling ook antisemitische leuzen zijn geschreeuwd. Het politieonderzoek loopt nog en zou kunnen leiden tot nog meer aanhoudingen op een later tijdstip.

Onrust bij het uitvak na Ajax - FC Twente. De reden is nog niet bekend bij ons, wel kregen wij door dat er aantal supporters van FC Twente zijn opgepakt. pic.twitter.com/7no3a0nA51 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 14, 2024

Op beelden op X is te zien hoe de onrust zich na Ajax - Twente aftekent. Supporters botvieren hun frustratie op de hekken rond de ArenA en worden met moeite in bedwang gehouden door de politie.

Naar verluidt wilden de fans de confrontatie aangaan met de aanhang van de zegevierende club. Die speelde geen grandioze wedstrijd, maar draaide een 0-1 achterstand toch knap om naar 2-1.

Het lijkt erop dat niet alle, maar slechts enkele Twente-supporters opgepakt zijn wegens geweldpleging. Bij het thuisduel in september kwamen ze ook al in een kwaad daglicht te staan.

Toen werd Brian Brobbey, net als in de jaargang daarvoor, racistisch bejegend bij de spelersbus. Een fan maakte de Ajax-spits uit voor 'kankeraap' en kreeg per direct een stadionverbod opgelegd.

