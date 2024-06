Onbegrip voor interesse van Ajax in Wout Weghorst: ‘Brian Brobbey kijkt niet eens naar hem’

Marciano Vink begrijpt niet dat Ajax mikt op de komst van Wout Weghorst, zo laat de analist van ESPN duidelijk blijken in Voetbalpraat. De voormalig international ziet in de routinier niet eens een goede reservespits voor achter Brian Brobbey. Ook denkt Vink dat Weghorst zich niet in die rol kan schikken.

Vrijdag meldde het Algemeen Dagblad uit het niets dat Ajax heeft aangeklopt bij Burnley en Weghorst. De Amsterdammers zien in de Oranje-international de ideale back-up voor Brian Brobbey, die moet blijven.

Volgens De Telegraaf mikken de Engelsen op een transfersom van zo’n 5 miljoen euro. Weghorst zelf ziet een overstap naar de Johan Cruijff ArenA wel zitten, waar hij eerder nog lobbyde voor een transfer naar FC Twente.

Vink begint nog met een positief oordeel over Weghorst. “Ik heb diep respect voor wat Weghorst met zijn kwaliteiten bereikt heeft. Dat bedoel ik echt niet denigrerend, want hij heeft specifieke kwaliteiten. Alleen al het feit dat hij zoveel interlands heeft gespeeld, daar moeten we respect voor hebben.”

Toch hoopt ras-Ajacied Vink, wiens zoon Skye als spits in Ajax Onder 18 speelt, dat zijn club Weghorst laat lopen. “Als we praten over een Ajax-spits die onder Farioli hoge druk op de bal moet zetten, dan denk ik niet aan Weghorst. De laatste atypische Ajax-spitsen waren John van Loen en later misschien (Angelos, red.) Charisteas, dus ik zie het gewoon niet voor me.”

Vervolgens noemt Vink nog een argument om Weghorst niet te kopen. "Brobbey is eerste spits, die willen ze heel graag houden. Weghorst is geen type om tweede spits te zijn. Dan krijg je hetzelfde als met Dolberg en Huntelaar. Iedereen denkt dat je een fantastische hijger in je nek moet hebben, maar dat is niet waar. Dolberg is kapotgegaan aan het feit dat Huntelaar bij elke misser het veld in wilde rennen.”

Vink denkt dat Ajax een soortgelijke situatie moet voorkomen. “Brobbey neemt echt geen voorbeeld aan Wout Weghorst, want zijn mentaliteit is al goed. Ik denk niet eens dat Brobbey naar Weghorst kijkt. En andersom waarschijnlijk ook niet.”

Uiteindelijk gaat Vink op aandringen van zijn collega’s wel overstag, al plaatst hij één belangrijke en zelfs cruciale kanttekening. “Als Weghorst zich kan schikken in een rol als pinchhitter, dan zeg ik doen.” Volgens De Telegraaf zit Weghorst momenteel in de wachtkamer.

