Om deze 2 redenen is Vivell nog niet aangesteld als nieuwe 'TD' van Ajax

Christopher Vivell staat bovenaan de shortlist van Ajax om na de zomer de directeur transfers te worden bij de Amsterdammers. Tim van Duijn, clubwatcher namens Voetbal International, schreef vorige week dat de naam van de pas 37-jarige Duitser reeds 'veelvuldig' is gevallen in de Johan Cruijff ArenA. De kans dat Vivell ook daadwerkelijk snel aan de slag gaat bij Ajax is echter klein.

Vivell was van 2015 tot 2020 directeur scouting afdeling en technisch coördinator bij Red Bull Salzburg. Daarna ging hij aan de slag als technisch directeur bij RB Leipzig. Chelsea stelde Vivell in november 2022 aan als 'TD'. In de zomer van 2023 vertrok hij echter alweer, omdat de club een andere richting op wilde gaan.

Algemeen directeur Alex Kroes liet na zijn aanstelling weten dat hij komende zomer de verantwoordelijkheid op zich gaat nemen op technisch gebied. Kroes wordt ondersteund door hoofdscout Kelvin de Lang, director of football Marijn Beuker en de technische mensen in het bestuur van Ajax.

Het plan is dat er na de zomerse transferwindow iemand anders wordt aangesteld die zich over de inkomende en uitgaande transfers van de Amsterdammers gaat buigen. Vivell is dus de belangrijkste kandidaat om deze functie bij Ajax te vervullen.

Vivell wordt tot de zomer nog doorbetaald door Chelsea. Het is volgens Van Duijn een van de redenen dat de Duitser nog niet in de Johan Cruijff ArenA heeft getekend.

Indien Vivell wel snel tekent, dan is het goed mogelijk dat hij tijdens cruciale herstelwerkzaamheden voor Ajax ‘een krasje oploopt’ wanneer de transferwindow tegenvalt. Kroes lijkt het afbreukrisico daarom te willen verkleinen, want wat zeker is, is dat Ajax voor een bewogen transferzomer staat.

