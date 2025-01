Oliver Edvardsen over transfer naar Ajax: ‘Heel gek’

Ajax heeft Oliver Edvardsen definitief binnen, zo maakt de Amsterdamse club vrijdag wereldkundig. De Noorse vleugelaanvaller (25) van Go Ahead Eagles tekent een contract tot medio 2028. Tevens is de optie op een seizoen extra seizoen opgenomen in de meerjarige verbintenis. In gesprek met Ajax TV blikt Edvardsen terug op zijn transfer.

De interesse van Ajax in Edvardsen kwam donderdagavond in een stroomversnelling na het vroegtijdig uitvallen van Mika Godts in de wedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League. Technisch directeur Alex Kroes nam direct contact op met Go Ahead om een deal voor de buitenspeler te bespreken.

''Wij waren zoals bekend al langere tijd op zoek naar versterking voor de linksbuitenpositie. Wij zijn daarom erg blij met het aantrekken van Oliver. Hij is een speler met flinke diepgang, scoort veel en kan mooie statistieken overleggen'', jubelt Kroes op de website van Ajax.

Edvardsen zelf is ook dolblij met zijn transfer naar de nummer twee van de Eredivisie. “Het is een fantastisch gevoel. Bijna ongelooflijk”, omschrijft de Noor. “Ik ben erg blij om hier te zijn. Het is een fantastische plek, zowel de stad als het stadion. Heel anders dan ik gewend was, dus het is een flinke stap omhoog.”

“Als je naar Noorwegen gaat en je hebt het over Ajax, dan weet iedereen waarover je het hebt. Iedereen weet dat het de grootste club van Nederland is”, stelt Edvardsen. “Het is een beetje onwerkelijk. Ajax heeft een prachtig stadion met natuurlijk veel historie. Ik ben heel erg blij dat ik daar deel van mag uitmaken.”

Ajax was deze winter lang bezig met de komst van Raúl Moro en ook de terugkeer van Carlos Forbs was onderwerp van gesprek in Amsterdam. Voor Edvardsen waren de afgelopen dagen dan ook zenuwslopend. “Er gaan veel gedachten door je hoofd. Het was echt een gekkenhuis, zo snel als het allemaal ging. De club neemt contact met je op en een paar uur later is het de realiteit. Heel gek”, geeft de buitenspeler aan.

Edvardsen was sinds medio 2022 verbonden aan Go Ahead, waarmee hij vorig seizoen Europees voetbal haalde. De aanwinst van Ajax scoorde tot dusver dit seizoen acht keer in veertien Eredivisie-duels. Tevens tekende hij voor vier assists.