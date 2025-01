Nummer twee Excelsior behoudt dankzij goal in minuut 88 aansluiting bij koploper Keuken Kampioen Divisie FC Volendam

Excelsior heeft zondag een broodnodige overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Even zag het ernaar uit de Rotterdammers voor de vijfde keer in zes wedstrijden puntenverlies zouden lijden, maar in de 88ste speelminuut zorgde Lance Duijvestijn er met een fraaie lob voor dat het gat tot koploper FC Volendam beperkt bleef tot vier punten: 1-0.

Excelsior - ADO Den Haag 1-0

Het duel in Rotterdam was in de openingsfase geen lust voor het oog voor de neutrale toeschouwer, al was het opmerkelijk dat ADO-aanvoerder Alex Schalk al na tien minuten gewisseld moest worden. Nadien werd Excelsior veel sterker en kwamen er kansen voor onder meer Derensili Sanches Fernandes en Cedric Hatenboer, maar het ontbrak de ploeg aan scherpte en fortuin in de afronding.

Ook in de tweede helft zag het er lang naar uit dat er niet gescoord zou worden, totdat de 88ste speelminuut aanbrak. Op de rand van de zestien kwam de bal voor de voeten van Duijvestijn, die ADO-goalie Kilian Nikiema te ver voor zijn doel zag staan. De aanvallende middenvelder lobte de bal op fraaie wijze binnen: 1-0.