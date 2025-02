Noa Vahle onthult hoe het er na Ajax - Union Sint-Gillis aan toe ging in de spelerstunnel

Noa Vahle heeft tijdens de Ziggo Sport-uitzending van vrijdagmiddag over de Europese lotingen nog even teruggeblikt op de wedstrijd tussen Ajax en Union Sint-Gillis van donderdagavond. De Belgen uitten na afloop tegenover aanwezige media hun frustratie over de scheidsrechter, al was daar na afloop in de tunnel niets van te merken volgens Vahle.

Vahle was namens Ziggo Sport aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, waar de Ajax met bloed, zweet en tranen de volgende ronde uit het vuur wist te slepen.

De Amsterdammers kwamen al vroeg op achterstand. Vervolgens maakte Davy Klaassen hands op de doellijn en mocht hij alvast gaan douchen. De penalty die daarop volgde werd benut: 0-2.

In de verlenging knokte de ploeg van Francesco Farioli zich knap terug tot 1-2. Bertrand Traoré schoot de bal in de zestien tegen de hand van een verdediger aan, waarna Kenneth Taylor de aansluitingstreffer maakte vanaf de stip.

In de allerlaatste minuut van de verlenging kreeg Sint-Gillis nog een kans om de 1-3 te maken. Remko Pasveer beukte aanvaller Kevin Rodriguez omver in het strafschopgebied.



“Kevin Rodriguez heeft een gebroken neus, dus dan kun je zeggen dat er contact was en sprake van een duel”, oordeelt trainer Sébastien Pocognoli. “Als dit op het middenveld was geweest, was er gefloten. Het was dus een overtreding.”



Verdediger Kevin MacAllister was in gesprek met Sporza een stuk harder voor Kavanagh. “Op dat moment vertelde het gezicht van Rodriguez voldoende. Hij bloedde overal. Ik zei tegen de scheidsrechter dat hij het moment niet hoefde te checken, gewoon het bebloede gezicht.”

Van die woede in de interviews was na afloop van het duel volgens Vahle niets te merken. “Ik merkte daar totaal niets van. Ik zag geen enkele Belgische speler richting de scheidsrechter lopen. Pasveer en die speler hebben ook nog even gepraat en er werden gewoon vriendelijk shirtjes geruild."