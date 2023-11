Noa Vahle laat Wout Weghorst schrikken: ‘Dat hebben jullie toch niet gehoord!?’

Zondag, 19 november 2023 om 14:03 • Wessel Antes • Laatste update: 14:15

Nederland is erbij op het EK van 2024 in Duitsland, zo was ook te horen in de mixed zone na afloop van de 1-0 zege op Ierland. De internationals van Oranje hadden de deur van de kleedkamer openstaan, waardoor de feestmuziek en het gezang van de spelers werd opgepikt door de aanwezige journalisten. Verslaggeefster Noa Vahle van Vandaag Inside sprak met meerdere internationals over de festiviteiten in de kleedkamer.

Aanvoerder Virgil van Dijk is een voorstander van het vieren van successen, zo bleek uit een video van ESPN. Op de beelden vanuit de catacomben van de Johan Cruijff ArenA is te horen hoe de aanvoerder zijn teamgenoten oppept. “Gaan we nog blij doen, of? Tsjonge jonge. Stelletje slapjanussen, kom op!”, klonk het.

In gesprek met Pascal Kamperman legde Van Dijk vervolgens uit waar die motiverende kreten vandaan kwamen. “Ik vond het een beetje down toen ik hier liep. Maar er was heel veel vreugde in de kleedkamer. Dat is mooi. Het wordt toch allemaal een beetje getemperd door de buitenwereld. Daar word je een klein beetje door beïnvloed, maar ik ben hartstikke blij. En de rest is ook heel erg blij, heb ik net in de kleedkamer gezien”, besloot Van Dijk.

Vandaag Inside

In gesprek met Vahle vertelt Van Dijk meer over het feestje in de kleedkamer. Zo onthult de verdediger van Liverpool ook wie de muziek draait bij Oranje. “Dat is dj Veerman, mooi hè?” De PSV-middenvelder draaide onder meer het populaire nummer Engelbewaarder van Marco Schuitemaker en Viva Hollandia van Wolter Kroes.

Wout Weghorst moest lachen om de opening van Vahle, die zijn stem erbovenuit hoorde in de feestvreugde. “Je hebt de deur niet dichtgedaan?”, grapt de spits met een collega-international in de mixed zone, om vervolgens met Vahle in gesprek te gaan. “Dat hebben jullie toch niet allemaal gehoord? Nee, ja. Een klein feestje. Iedereen was al weg, dus ik was alleen onder de douche.”

De aanvalsleider van TSG Hoffenheim is blij dat hij de winnende goal heeft kunnen noteren. “Dat is mooi, supergaaf. Daar ben ik heel blij mee. Het is super dat het nu helemaal definitief is, honderd procent. Na een EK en een WK nu weer een EK, mijn derde keer. Dat is als groep gewoon super dat het weer is gelukt. Dat ik zelf steeds belangrijker ben, ben ik superblij mee.”