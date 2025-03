Nijhuis en Makkelie vinden geel afdoende na charge, waar beelden schreeuwen om rode kaart

Hamdi Akujobi lijkt vrijdagavond te zijn ontsnapt aan een rode kaart. De rechtsback van Almere City FC kwam er keihard in bij aanvaller Kamal Sowah van NAC Breda, die zichtbaar veel pijn had. Akujobi kreeg echter geen rode kaart voorgehouden.

Scheidsrechter Bas Nijhuis deed de overtreding van de verdediger van Almere City af met een gele kaart. Sowah had even medische behandeling nodig na de charge, maar hoefde niet te worden gewisseld door NAC-trainer Carl Hoefkens.

Sjors Blaauw, commentator van ESPN, zag Nijhuis wel even twijfelen na het voorval. ''Het is vol op de voet van Akujobi. Danny Makkelie moet daar natuurlijk ook nog een oordeel over gaan vellen. Tja, het is behoorlijk.''

Makkelie fungeerde vrijdagavond als VAR bij de ontmoeting tussen Almere City en NAC. Na overleg met Nijhuis werd dus besloten om Akujobi te bestraffen met een gele kaart.

De video van de forse tackle van Akujobi op Sowah is door ESPN gedeeld op X. De reacties onder het filmpje laten aan duidelijkheid niets te wensen over: Nijhuis had een rode kaart uit zijn borstzak moeten halen.

NAC incasseerde in de vorige speelronde een rode kaart thuis tegen Sparta Rotterdam (1-1). Leo Greiml leek goed weg te komen na een harde tackle, maar moest na een check van de VAR het veld alsnog verlaten.

Nijhuis was vorige week overigens ook al het mikpunt van kritiek. Hij gaf toen op advies van de VAR een strafschop aan Ajax, nadat Anselmo García MacNulty hands had gemaakt.

Willem van Hanegem oordeelde een dag na de 0-1 overwinning van Ajax in Zwolle dat Nijhuis met tegenzin de bal op de stip legde. Handsballen in de zestien zijn al langer onderwerp van discussie, en ook de VAR kan niet voorkomen dat er op dat vlak vaak kritiek is op de arbitrage.