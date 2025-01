Neymar om extreem pijnlijke reden niet ingeschreven door Al-Hilal

Neymar is door Al-Hilal niet ingeschreven voor de tweede helft van het seizoen in de Saudi-Arabische competitie, zo bevestigt Jorge Jesus. De trainer van Al-Hilal geeft daarvoor een voor de 32-jarige Neymar extreem pijnlijke reden.

Neymar maakte in de zomer van 2023 de overstap van Paris Saint-Germain naar Al-Hilal, dat de Braziliaanse ster naar verluidt 150 miljoen euro per jaar betaalt. Het Saudi-Arabische avontuur van Neymar is mede door blessureleed echter uitgelopen op een enorm fiasco.

Binnen twee maanden na zijn komst liep Neymar een zware knieblessure op, die hem vanaf oktober 2023 een volledig kalenderjaar aan de kant hield. Eind oktober 2024 maakte de linksbuiten zijn rentree, maar daarna kreeg hij last van nieuwe pijntjes. In totaal kwam hij dit seizoen slechts tot twee invalbeurten in de AFC Champions League, voor het laatst op 4 november.

Al-Hilal-trainer Jesus maakt donderdag bekend dat Neymar niet wordt ingeschreven voor de nationale competitie. "Neymar kan niet langer op het niveau spelen dat we gewend zijn", legt de Portugese coach uit. "Helaas is het voor hem moeilijk geworden."

Jesus stelt dat Neymar het niveau in de Saudi-Arabische competitie momenteel niet aankan. "Het is een van de beste competities ter wereld. Alle spelers van Al-Hilal kunnen terecht bij de grootste clubs in Europa."

Het contract van Neymar loopt komende zomer af. "Het is aan hem om over zijn toekomst te beslissen", aldus Jesus. Neymar blijft overigens wel ingeschreven voor de AFC Champions League.