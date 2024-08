Newcastle United wil basisspeler Engeland strikken en opent onderhandelingen

Newcastle United hoopt zich op korte termijn te versterken met Marc Guéhi. The Athletic meldt dat the Magpies de onderhandelingen zijn gestart met Crystal Palace over de 24-jarige centrumverdediger.

Guéhi ontwikkelde zich afgelopen seizoen tot een dragende kracht bij Palace, en afgelopen zomer werd hij daarvoor beloond met een basisplaats op het EK. De Engelsman heeft zich in de kijker gespeeld en het is Newcastle dat er met hem vandoor hoopt te gaan.

Guéhi ligt nog tot medio 2026 vast op Selhurst Park en staat ook hoog op het lijstje van niet nader genoemde grote Europese clubs, maar Newcastle is momenteel het concreetst en hoopt de in Ivoorkust geboren rechtspoot te kunnen strikken.

Newcastle heeft zijn interesse deze week kenbaar gemaakt en is direct om tafel gegaan met Palace. Newcastle-manager Eddie Howe wil zijn achterste linie versterken en ziet in de zestienvoudig international de ideale kandidaat.

Guéhi stond in elk van de groepsfaseduels op het EK in de basis en ook in de achtste finale tegen Slovenië was hij basisspeler. In dat duel pakte Guéhi al vroeg een gele kaart, waardoor hij de kwartfinale tegen Zwitserland moest missen. Tegen Nederland en Spanje was hij vervolgens weer basisspeler.

Guéhi maakte in de zomer van 2021 de overstap van Chelsea naar Palace, dat een kleine 25 miljoen euro voor hem overhad. Guéhi speelde sindsdien 111 duels voor The Glaziers en zoals het er nu naar uitziet zal het daarbij blijven.

Osula

Naast Guéhi is Newcastle ook bezig met de komst van William Osula. De twintigjarige aanvaller van Sheffield United, die daar nog tot medio 2027 vastligt, wordt beschouwd als een 'toekomstproject'. De Deens jeugdinternational wist vorig seizoen niet te scoren in 21 Premier League-duels. Wel was het driemaal raak in de FA Cup.