Newcastle lijkt Champions League te kunnen vergeten na heerlijk duel met 8 goals

Newcastle United is zaterdag verder achterop geraakt in de strijd om een Champions League-ticket in de Premier League. De ploeg van manager Eddie Howe wist een heerlijk voetbalgevecht in eigen huis niet te winnen van Luton Town: 4-4. Daardoor staat Newcastle op een teleurstellende negende plek in de Engelse competitie. Promovendus Luton bezet de zestiende plek.

Newcastle, met Sven Botman in het hart van de verdediging, kwam al in de zevende minuut op voorsprong. Shane Longstaff liep tegen een lage, harde voorzet van Kieran Trippier aan: 1-0 voor de thuisploeg. Een kwartier later stond het echter alweer gelijk. Een vrije trap werd voor het doel gekopt, waar Gabriel Osho klaarstond om via de onderkant van de lat raak te knikken: 1-1.

Die stand stond echter niet lang op het bord, want uit een counter kwam Newcastle in de 23ste minuut op 2-1. Anthony Gordon sprintte richting het doel van Luton, schoot, maar zag doelman Thomas Kaminski redding brengen. De rebound ging er echter alsnog in, en opnieuw was Longstaff de gevierde man.

Vlak voor rust zorgde Ross Barkley voor de 2-2. Hij kreeg de bal via keeper Martin Dúbravka voor zijn voeten en schoot simpel raak.

Zo was de eerste helft om van te smullen, en ook na de rust maakten beide ploegen er een feest van. Door een benutte penalty van Carlton Morris (na overtreding Dan Burn) en een rake schuiver in de lange hoek van Elijah Adebayo stond Luton na ruim een uur plots met 2-4 voor.

Ook the Magpies waren echter nog niet klaar met scoren, zo bewees Trippier in de 67ste minuut. Hij scoorde na een fraaie voorzet met buitenkant voet van Bruno Guimarães.

Zeven minuten later kwam voor de vierde keer deze wedstrijd de gelijke stand op het bord te staan. Een beheerste schuiver van afstand van Harvey Barnes deed St. James’ Park ontploffen: 4-4. Verder kwam Newcastle echter niet.

