De KNVB en Nike hebben de handen ineen geslagen en brengen na 21 jaar het EK-shirt van 2004 opnieuw uit, zo meldt de voetbalbond op zijn eigen website. Het shirt is onderdeel van de ‘Total 90-launch’ van het Amerikaanse sportmerk.

Het shirt werd gedragen tijdens het EK van 2004 in Portugal. Het Nederlands elftal, dat werd gecoacht door Dick Advocaat, strandde in de halve finale nadat het met 2-1 verloor van het gastland. De doelpuntenmakers voor Portugal waren Cristiano Ronaldo en Maniche, terwijl Nederland met een eigen doelpunt van Jorge Andrade op het scorebord kwam.

In het shirt hebben een hoop beroemde Nederlandse spelers gespeeld. Namen zoals Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder en Arjen Robben hebben allemaal minuten gemaakt in het oranje tenue.

De KNVB laat in zijn bericht weten dat het shirt puur bedoeld is als lifestyle-item. Op 18 april is het shirt officieel verkrijgbaar in de KNVB-shop en via Nike.