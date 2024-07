Nederlands elftal treft tegen Engeland arbiter die eerder in het EK Oranje ook al floot

Felix Zwayer is de scheidsrechter van dienst bij het halvefinaleduel tussen Engeland en Nederland. De Duitse arbiter had eerder tijdens het EK ook al de leiding over een Oranje-duel, namelijk het achtstefinaleduel met Roemenië.

Dat biedt hoop, want die wedstrijd tegen Roemenië was misschien wel de beste van het Nederlands elftal dit toernooi. Dankzij goals van Cody Gakpo en Donyell Malen (2x) werd het duel overtuigend winnend besloten: 0-3.

Zwayer deelde in die bewuste wedstrijd vier kaarten uit, waarvan twee aan Nederland. Malen en Denzel Dumfries werden in het tweede bedrijf op de bon geslingerd. Alle gele kaarten zijn overigens kwijtgescholden na de kwartfinales. Niemand staat daarom op scherp.

Het wordt de vierde keer dat Zwayer een pot van Oranje in goede banen moet leiden. In 2016 en 2023 had hij ook twee keer de fluit in de hand bij een duel van het Nederlands elftal. Dat liep minder goed af voor Oranje: beide keren werd verloren van Frankrijk.

Bij Engeland keert Marc Guehi terug in de basis. Hij moest de kwartfinale wegens een schorsing uitzitten. Jude Bellingham bewaart overigens weinig warme gevoelens aan de scheidsrechter.

In 2021, in zijn tijd bij Borussia Dortmund, deed hij na afloop van het met 3-2 verloren duel met Bayern München zijn beklag over de arbitrage. Zwayer kende toen twee controversiële strafschoppen toe aan der Rekordmeister.

"Je geeft een scheidsrechter die zich eerder schuldig heeft gemaakt aan matchfixing de grootste wedstrijd in Duitsland. Wat verwacht je dat er dan gebeurt?", vroeg de middenvelder zich bij Viaplay woedend af. Het leverde hem een boete van 40.000 euro op.