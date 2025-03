Nederland loopt dankzij AZ alsnog verder uit op Portugal op coëfficiëntenranglijst

Ondanks de resultaten van PSV, Feyenoord en Ajax heeft Nederland deze week toch nog prima zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst. Dat is allemaal te danken aan AZ, dat met 1-0 won van Tottenham Hotspur. De voorsprong van nummer zes Nederland op nummer zeven Portugal is nu namelijk verder gegroeid.

Een overwinning in een Europese competitie levert twee punten op, een gelijkspel één punt, een verlies nul punten. Bovendien krijgt een club die zich uiteindelijk weet te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League 1,5 bonuspunt, terwijl dat in het geval van de Europa League 1 bonuspunt is en bij de Conference League 0,5 bonuspunt. Van die bonuspunten is echter pas volgende week sprake, omdat er na de heenduels van deze week nog niks beslist is.

Het totaal aantal punten dat een land deze week heeft behaald, moet vervolgens worden gedeeld door het aantal clubs van dat land dat aan het begin van dit seizoen actief was in Europa.

Nederland deze week: +0,333

Nederland begon de week dramatisch, met nederlagen voor PSV (1-7 tegen Arsenal) en Feyenoord (0-2 tegen Inter) in de Champions League. Donderdag verliepen de zaken echter wat gunstiger, door de zege van AZ op Tottenham Hotspur. Later op de avond ging Ajax wel weer onderuit tegen Eintracht Frankfurt: 1-2.

Dit alles betekent dat Nederland deze week 2 punten behaalde. Dat moet worden gedeeld door 6 (het aantal clubs waarmee Nederland aan het begin van dit seizoen actief was in Europa), en komt dus neer op een coëfficiënt van 0,333.

Portugal deze week: +0,200

Portugal heeft momenteel nog twee Europese deelnemers: Benfica en Vitória Guimarães. Benfica verloor in de Champions League nipt van FC Barcelona (0-1), terwijl Vitória Guimarães op bezoek bij Real Betis in de Conference League gelijkspeelde: 2-2.

Zo behaalde Portugal deze week 1 punt. Gedeeld door het aantal clubs waarmee het dit seizoen startte in Europa (5) komt neer op een coëfficiënt van 0,200.

Frankrijk deze week: +0,429

Namens Frankrijk zijn er op dit moment nog drie clubs actief in Europa. Paris Saint-Germain en Lille OSC in de Champions League, en Olympique Lyon in de Europa League.

Paris Saint-Germain verloor in eigen huis van Liverpool (0-1), Lille speelde gelijk bij Borussia Dortmund (1-1) en Olympique Lyon boekte donderdag een 1-3 zege bij FCSB.

Dat alles betekent dat Frankrijk deze week 3 punten behaalde. Gedeeld door 7, is een coëfficiënt van 0,429.

België deze week: +0,000

België, dat de laatste jaren in hoog tempo dichter bij Nederland komt op de coëfficiëntenranglijst, heeft nog twee Europese vertegenwoordigers: Club Brugge (Champions League) en Cercle Brugge (Conference League).

Club Brugge verloor thuis van Aston Villa, met 1-3. Cercle Brugge ging donderdagavond in Polen op bezoek bij Jagiellonia Bialystok, en verloor daar ook: 3-0.

In totaal behaalde België deze week derhalve 0 punten. Dat betekent dat Nederland deze week over het algemeen toch wel prima zaken heeft gedaan in de coëfficiënten-subtop.

Huidige coëfficiëntenranglijst

1. Engeland: 107,910

2. Italië: 94,293

3. Spanje: 90,453

4. Duitsland: 84,581

5. Frankrijk: 70,450

6. Nederland: 66,983

7. Portugal: 62,266

8. België: 56,450

9. Tsjechië: 43,900

10. Turkije: 43,500