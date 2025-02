Napoli wint voor vierde keer op rij niet en verliest koppositie tegen Como

Napoli heeft voor de vierde keer op rij niet weten te winnen. De ploeg van Antonio Conte verloor met 2-1 tegen het Como van Cesc Fàbregas. Door de nederlaag ziet Napoli Inter langszij komen.

I Partenopei kwam niet goed uit de startblokken. Na een ingooi op eigen helft ging verdediger Amir Rrahmani gigantisch in de fouten. De Kosovaar schoot de bal blind terug naar zijn eigen doel, maar kwam er vervolgens achter dat doelman Alex Meret naast het doel stond. Een komisch eigen doelpunt was het gevolg: 1-0.



Como deed vervolgens ook een duit in het zakje in het foutenfestival. Verdediger Marc-Oliver Kempf verloor knullig de bal en zag Giacomo Raspadori op doelman Jean Butez afgaan. De Italiaan bleef kalm en zorgde voor de 1-1.



De thusploeg kwam in het begin van de tweede helft beter uit de kleedkamer en domineerde het balbezit. Como dwong Napoli diep in de defensie, maar werd niet gevaarlijk. Na een uur spelen werd trainer Fàbregas op de bon geslingerd door de arbitrage, wegens aanmerkingen op de leiding.

De wedstrijd kon een doelpunt wel gebruiken en het was Napoli dat ineens gevaarlijk werd. Raspadori kreeg wat ruimte en vond Scott McTominay. De Schot nam de bal knap mee en haalde hard uit, maar zag Como-doelman Butez knap redding brengen.

Napoli ging in de slotfase nadrukkelijker op zoek naar de winnende treffer. Een mooie aanval over meerdere schijven kwam via Matteo Politano terecht bij André-Frank Zambo Anguissa. De ingevallen middenvelder schoot de bal echter recht in de handen van Butez.

Vervolgens trad de eeuwenoude voetbalwet in werking. Als je zelf niet scoort, dan doet je tegenstander het wel. Toptalent Nico Paz stak voormalig Feyenoord-target Assane Diao weg, die vervolgens koelbloedig raak schoot: 2-1. Voor Napoli is het de eerste nederlaag sinds begin december. Volgende week wacht er een ontmoeting tegen nieuwe koploper Inter.