Napoli heeft over geluk niet te klagen en stuurt Braga naar de Europa League

Napoli heeft zich dinsdagavond verzekerd van een plekje in de volgende ronde van de Champions League. I Partenopei speelden bepaald niet groots tegen Braga, maar wonnen dankzij een eigen goal van Serdar Saatçi en een treffer van Victor Osimhen wel met 2-0. Napoli eindigt als tweede in de groep, terwijl Braga, mede dankzij de zege van Real Madrid op Union Berlin, als nummer drie een Europa League-ticket bemachtigt.

De openingsfase was voor Braga, dat via Bruma al zeer vroeg in de wedstrijd de leiding had kunnen pakken. De Portugees schoot in kansrijke positie echter naast, wat een dure misser zou blijken te zijn. Napoli, dat tot dan toe geen beste indruk maakte, kwam met het nodige fortuin op voorsprong. Een voorzet vanaf rechts werd getoucheerd door Saatçi, die de bal via de onderkant van de lat in zijn eigen doel zag belanden: 1-0.

Toch bleef Braga de gevaarlijkere ploeg. Ricardo Horta besloot het vanaf ruim twintig meter te proberen met een afstandsschot, dat op knappe wijze over de lat werd getikt door Alex Meret. Aan de andere kant kreeg Napoli zijn eerste serieuze kans van de wedstrijd.

Piotr Zielinski zag de nodige medespelers over het hoofd en schoot uit een lastige hoek op Matheus. De doelman moest ogenblikken later alsnog vissen. Natan zette uitstekend door aan de linkerkant en legde af op Osimhen, die met de hak en het nodige geluk afrondde: 2-0.

De 2-0 deed Braga bepaald geen goed en de Portugezen zullen vooral gehoopt hebben dat Real Madrid minimaal een punt zou pakken tegen Union Berlin, om zo alsnog de Europa League in te gaan. Braga kwam halverwege de tweede helft goed weg toen André-Frank Zambo Anguissa, na uitstekend voorbereidend werk van Osimhen, niet goed mikte en Matheus de gelegenheid gaf om redding te brengen.

Het zat Braga ook bepaald niet mee. Horta zag een vlammend schot tegen de paal belanden, waarna de eerstvolgende aanval, Bruma schoot net naast, ook geen doelpunt opleverde. Het leverde enkele blikken van wanhoop op bij de Portugezen, die Champions League-overwintering moesten vergeten.

Wel konden zij opgelucht ademhalen over de tussenstand in Berlijn, waar Real een 1-0 achterstand inmiddels had omgezet in een 1-2 voorsprong. De spanning nam toe na de 2-2 in Berlijn, maar Real won alsnog met 2-3.

