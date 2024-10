Napoli heeft aan rake strafschop genoeg en behoudt koppositie in Serie A

Napoli heeft zondagmiddag een minimale zege geboekt. De ploeg van Antonio Conte had aan een rake strafschop van Khvicha Kvaratskhelia genoeg voor de zege tegen Empoli: 0-1. Derhalve behouden de Napolitanen de koppositie in Italië.

Bijzonderheden:

Napoli was in het eerste bedrijf eigenlijk de onderliggende partij. Empoli had het veldoverwicht, maar vertaalde dat eigenlijk niet in concrete kansen. Ook Napoli kwam echter niet tot echt fatsoenlijke kansen.

Dat veranderde na een uur spelen, toen de ploeg uit Napels feitelijk uit het niets een moeilijk te missen kans op de voorsprong ontving. Faustino Anjorin vloerde zijn tegenstander en de scheidsrechter wees resoluut naar de stip.

Voor Kvaratskhelia was het een koud kunstje om de. verkregen penalty te verzilveren: 0-1. Bij die minimale stand zou het echter ook blijven, waardoor Napoli met 19 punten lijstaanvoerder is en blijft van de Serie A. Naaste achtervolger Juventus heeft er 16, terwijl Inter - met een wedstrijd tegoed - op 17 punten kan uitkomen.

Empoli - Napoli 0-1

63' 0-1 Khvicha Kvaratskhelia