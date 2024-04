Nagelsmann hakt knoop over sportieve toekomst door na hardnekkige speculaties

Julian Nagelsmann wordt niet de nieuwe trainer van Bayern München. De 36-jarige oefenmeester werd nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer bij der Rekordmeister, maar heeft zijn contract als bondscoach van Duitsland verlengd tot en met het WK 2026.

Florian Plettenberg van Sky Deutschland meldde afgelopen maandag nog dat een terugkeer van Nagelsmann als trainer steeds dichterbij kwam. De Duitse topclub neemt na dit seizoen afscheid van Thomas Tuchel, en is dus op zoek naar een opvolger.

Plettenberg schreef dat er al vergevorderde gesprekken hadden plaatsgevonden, waarbij werd gesproken over een contract voor drie of vier jaar. “Nagelsmann kan zich een terugkeer bij Bayern wel voorstellen, maar heeft nog geen definitief groen licht gegeven.”

Christian Falk bevestigt vrijdagochtend namens BILD dat Nagelsmann inderdaad gesprekken heeft gevoerd met Bayern, maar dat hij bij der Rekordmeister slechts een van de vele kandidaten was. Tot voor kort waren er ook binnen de clubleiding twijfels of het wel zin had om Nagelsmann terug te halen. De bondscoach heeft nu dus besloten om zijn contract bij de DFB te verlengen.

Reactie Nagelsmann

"Dit is een beslissing die ik met mijn hart heb genomen", zegt Nagelsmann in een persbericht. "Het is een grote eer om het nationale team te mogen trainen en te werken met de beste spelers van het land. Met succesvolle, gepassioneerde prestaties hebben we de kans om een heel land te inspireren."

"De twee overwinningen tegen Frankrijk en Nederland in maart hebben me echt geraakt. We willen samen een succesvol EK in eigen land spelen en ik kijk er echt naar uit om samen met mijn staf de uitdaging op een WK aan te gaan."

De naam van Nagelsmann kan nu dus definitief van de shortlist van Bayern worden verwijderd. Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi en Ralf Ragnick, de bondscoach van Oostenrijk behoren nog wel altijd tot de kandidaten. De naam van Zinédine Zidane blijft daarnaast tevens rondzingen. Bayern streeft ernaar om eind april de nieuwe hoofdtrainer bekend te maken.

