NAC Breda deelt keihard statement en wil hooligans maximaal straffen voor wangedrag in De Kuip

NAC Breda wil maximale straffen voor misdragingen in De Kuip, zo luidt het statement dat de promovendus maandag deelt na het verloren uitduel met Feyenoord (2-0). Supporters van de Brabantse club hebben ernstig zieke kinderen bekogeld en de catering aangevallen.

NAC laat weten dat de zoektocht naar de daders reeds is gestart. “NAC zet alles in werking om de kleine groep onwelwillende supporters die zich zondagmiddag schandalig heeft misdragen in De Kuip maximaal te straffen.”

“De club werkt nauw samen met Feyenoord, de beide gemeenten en de politie om de daders te identificeren, voor het gerecht te brengen en maximaal te straffen voor openbare geweldpleging.”

“NAC biedt excuses aan iedereen die zich in Rotterdam-Zuid door de misdragingen van deze bezoekers onveilig heeft gevoeld. NAC schakelt de KNVB Taskforce in voor de verdere beoordeling van de beelden en ondersteuning bij de opsporing van daders.” Ook algemeen directeur Remco Oversier pakt het woord.

“Wij zetten hier als club een streep. De club wordt op deze wijze kapotgemaakt. Wij tolereren dit gedrag niet en eisen de hoogst mogelijke straffen. De totale schade verhalen we persoonlijk op de daders.” NAC gaat eveneens proberen de slachtoffers op gepaste wijze te compenseren.

“Wij zijn bij dit soort excessen zeer rechtlijnig. Dit gedrag heeft geen plaats in een voetbalstadion en moet maximaal worden bestraft. Tegelijkertijd spannen we ons maximaal in om de goedwillende supporters niet te laten lijden onder de kwaadwillenden”, besluit Oversier.

Tijdens de uitwedstrijd tegen FC Twente zorgt NAC voor een verhoogde inzet van de politie en stewards. De club voelt zich genoodzaakt om preventief door te pakken. NAC gaat zondagmiddag al op bezoek in Enschede.