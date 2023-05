Na rust ontketend Excelsior verzekert zich van nog een jaar Eredivisie

Zondag, 21 mei 2023 om 16:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:23

Excelsior heeft zich verzekerd van nog een jaar Eredivisie. De Kralingers wonnen zondag thuis dankzij een sterke tweede helft van Fortuna Sittard (3-0) en zagen nummer zestien FC Emmen verliezen tegen kampioen Feyenoord: 1-3. Excelsior staat hierdoor vier punten los van de concurrent uit Emmen met nog een speelronde in de Eredivisie voor de boeg. Nummer veertien FC Volendam is inmiddels veilig, al zal men balen van de pijnlijke 3-0 nederlaag op bezoek bij Go Ahead Eagles.

Excelsior - Fortuna Sittard 3-0

Het verlossende openingsdoelpunt voor Excelsior viel na bijna een uur spelen. Kik Pierie kopte raak in de linkerbovenhoek nadat hij op maat was bediend vanaf rechts door Marouan Azarkan. Fortuna probeerde de achterstand snel weg te poetsen, maar het was juist Excelsior dat de voorsprong verdubbelde. Couhaib Driouech deed het Van Donge & De Roo Stadion haast ontploffen met een fraaie kopbal van binnen het strafschopgebied. De goal gaf vleugels aan de thuisclub en in plaats van de voorsprong verdedigen werd naarstig gezocht naar de derde treffer.

Dat derde doelpunt kwam er met nog zes minuten te spelen. Kenzo Goudmijn schoot de bal hoog in het doel na een goede actie van Driouech, die juist voor de 2-0 had gezorgd. Excelsior wist uiteindelijk overtuigend te winnen van het reeds uitgespeelde Fortuna en dankzij de nederlaag van Emmen tegen Feyenoord speelt de club ook volgend jaar op het hoogste niveau. Na het laatste fluitsignaal kwamen de dolblije fans het veld op om de handhaving te vieren met de spelers.

Go Ahead Eagles - FC Volendam 3-0

Willum Willumsson kreeg al heel vroeg een enorme kans om de score te openen. Go Ahead kreeg namelijk na twee minuten een strafschop, maar de IJslander stuitte op Filip Stankovic. De thuisploeg zou echter de betere partij blijken te zijn, terwijl de glimlach al snel van het gezicht van Stankovic verdween. Go Ahead kreeg een goede kans via Oliver Edvardsen en Bobby Adekanye, die in dezelfde aanval allebei net tekort kwamen. Vlak voor rust kwam Go Ahead alsnog op voorsprong, al kreeg het daarbij de nodige hulp van Stankovic. De Serviër wilde Isac Lidberg uitkappen, maar faalde hopeloos en moest toezien hoe de aanvaller van de Deventenaren simpel binnentikte: 1-0.

De tweede helft was vijf minuten oud toen Go Ahead de marge verdubbelde. Willumsson gaf op subtiele wijze mee aan Oliver Edvardsen. De Noor verschalkte Stankovic met een subtiele kopbal: 2-0. De doelman moest even later opnieuw vissen en wederom ging hij opzichtig de fout in. Stankovic blunderde opzichtig bij een afstandsschot, liet de bal los en zag invaller Dario Serra alsnog profiteren: 3-0. Het verzet van Volendam was gebroken en het Andere Oranje kon in de slotfase dan ook geen vuist meer maken. Stankovic had in de slotfase nog wel een knappe redding in huis op een kopbal van invaller Sylla Sow.