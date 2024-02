Na Manchester United en Barcelona toont volgende topclub interesse in De Zerbi

De kans wordt steeds groter dat Roberto De Zerbi na dit seizoen niet meer werkzaam is bij Brighton & Hove Albion. Het was al bekend dat Manchester United en FC Barcelona de verrichtingen van de Italiaanse oefenmeester nauwlettend in de gaten houden en daar komt nu ook Bayern München bij.

Florian Plettenberg meldt namens Sky Sport dat De Zerbi hoog op het lijstje staat bij Max Eberl, die per 1 maart aan de slag gaat als technisch directeur van Bayern. Eberl heeft volgens Plettenberg een 'zeer positieve mening' over De Zerbi.

Toch geldt De Zerbi niet als kandidaat nummer één in de Allianz Arena. Xabi Alonso staat nog altijd bovenaan het verlanglijstje om na dit seizoen het stokje over te nemen van Thomas Tuchel. Alonso staat met zijn Bayer Leverkusen acht punten los van Bayern en is hard op weg om de club naar zijn eerste landstitel ooit te gidsen.

Alonso staat naast Bayern ook in de belangstelling van Liverpool, waar hij net als bij Bayern een succesvol verleden als speler heeft. Bij the Reds zou Alonso de opvolger moeten worden van Jürgen Klopp, die Liverpool aan het einde van het seizoen verlaat.

Mocht Bayern er niet in slagen om Alonso te strikken, komt De Zerbi concreet in beeld. De 44-jarige Italiaan kan Brighton aankomende zomer verlaten gezien de vertrekclausule die in zijn contract staat. De afkoopsom in die clausule bedraagt naar verluidt zo'n vijftien miljoen euro.

Het is echter nog maar de vraag of Bayern aan de haal kán gaan met De Zerbi, die ook interesse geniet van FC Barcelona. Bij die club vertrekt trainer Xavi aan het einde van het seizoen. De Catalanen zijn overigens ook bijzonder gecharmeerd van Hansi Flick.

Eerder op de dag meldde Manchester Evening News dat De Zerbi ook in de gaten wordt gehouden door Manchester United, waar manager Erik ten Hag niet geheel zeker van zijn positie lijkt. Sir Jim Ratcliffe, co-eigenaar van the Red Devils, gaat de komende maanden de prestaties van Ten Hag evalueren. Bij een negatieve beoordeling geldt De Zerbi als topkandidaat om de Haaksberger op te volgen.

