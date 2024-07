Duitsland is met uitblinkende Musiala ook te sterk voor Hongarije

Duitsland is na twee groepsduels verzekerd van een plaats in de achtste finale van het EK. In de Mercedes-Benz Arena waren de uitblinkende Jamal Musiala en Ilkay Gündogan trefzeker tegen Hongarije (2-0). Duitsland staat na twee duels op zes punten en kan niet meer worden ingehaald door Hongarije, terwijl Schotland, dat later deze woensdagavond uitkomt tegen Zwitserland, sowieso twee keer moet winnen om op zes punten te komen.

Gündogan verspeelde direct na de aftrap de bal, waardoor Hongarije meteen gevaarlijk werd. Manuel Neuer lette echter goed op en wist een vroege achterstand te voorkomen. Duitsland had in de beginfase wel meer balbezit, maar de Hongaren toonden zich dapper en zochten ook gewoon de aanval.

Desondanks nam het gastland halverwege de eerste helft de leiding. Gündogan leek in de zestien een duw uit te delen, maar arbiter Danny Makkelie zag er geen overtreding in. De bal kwam uiteindelijk terecht bij Musiala, die van dichtbij en via een Hongaarse verdediger de 1-0 binnenschoot. Er was nog een VAR-check, maar de Duitse goal bleef staan.

Luttele minuten later was Neuer opnieuw van grote waarde voor Duitsland. De 38-jarige doelman ranselde een bekeken vrije trap van Dominik Szoboszlai op fraaie wijze uit de hoek. Kort voor het rustsignaal dacht iedereen in Stuttgart dat Musiala wederom had gescoord, ware het niet dat de aanvallende middenvelder het zijnet trof met zijn knal van afstand.

Een voorsprong dus halverwege voor Duitsland, al was de strijd zeker nog niet gestreden. Bondscoach Julian Nagelsmann wisselde niet in de rust, maar deed dat na een uur spelen alsnog. Niclas Füllkrug en Leroy Sané kwamen erin voor Kai Havertz en Florian Wirtz. Kort daarna sloeg de Duitse fans de schrik om het hart toen Barnabás Varga van dichtbij overkopte.

Waar Hongarije een grote kans miste, daar sloeg Duitsland keihard toe. Maximilian Mittelstädt wist Gündogan te bereiken en de aanvoerder schoot onberispelijk raak: 2-0. Enkele minuten na de tweede treffer, die Duitsland zeker wel nodig had, besloot Nagelsmann om de uitblinkende Musiala naar de kant te halen.

De 2-0 voorsprong kwam in de slotfase niet echt meer in gevaar, al moest Joshua Kimmich nog een bal van de lijn halen. Duitsland schaart zich nu al bij de laatste zestien ploegen en kan rustig wachten op wat Zwitserland en Schotland later deze woensdagavond doen. Duitsland sluit de poulefase zondag af tegen Zwitserland, met het Deutsche Bank Park in Frankfurt als decor.

