Mohamed Ihattaren huilde 'als een kind' na opbeurende woorden Mark van Bommel

Mohamed Ihattaren is in het YouTube-programma Matchday van Supergaande behoorlijk openhartig. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk vertelt over zijn bijzondere band met Mark van Bommel, die Ihattaren ooit liet debuteren in de hoofdmacht van PSV.

Ihattaren maakte in het seizoen 2018/19 furore bij Jong PSV, totdat een polsbreuk roet in het eten gooide. ''Uiteindelijk moest er gips omheen. Ik lag in het ziekenhuis en werd gebeld door een onbekend nummer. Ik was pas zestien toen en PSV speelde twee dagen later een bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Het was Mark van Bommel die vroeg hoe het was.''

''Ik dacht dat hij me beterschap wilde wensen of wilde steunen. Maar hij zei: 'Donderdag zou je je debuut maken'. Ik begon te huilen aan de telefoon. Ik zag mijn moeder in de hoek en dacht: voor haar die ik het al die jaren, en nu breek ik mijn pols. Het is me gewoon niet gegund, zo ga je dan denken'', blikt Ihattaren terug op een zwarte periode uit zijn nog prille leven.

''Maar Van Bommel zei direct: 'Ik beloof je één ding. Herstel, dan ga je na de winterstop op trainingskamp. Dat is jouw kans'. Vanaf toen begon mijn band met hem. Ik was als een kind aan het huilen'', weet de voormalig PSV'er zich nog goed voor de geest te halen.

Ihattaren ging daadwerkelijk mee op trainingskamp en wist Van Bommel te overtuigen van zijn kwaliteiten. ''Na dat trainingskamp zei hij tegen mij: 'Je blijft bij de selectie. Zaterdag uit tegen FC Emmen'. In de voorbereiding op het seizoen daarop zei Van Bommel: 'We gaan sowieso een speler halen'. Het ging tussen Ritsu Doan en Calvin Stengs en het werd uiteindelijk Doan. Toen dacht ik dat ik het met invalbeurten moest doen.''

''Later in een gesprek zei Van Bommel: 'Luister, ik geef je vijf wedstrijden. Maar wel op één voorwaarde: je doet wat je in de jeugd hebt laten zien'. In de eerste wedstrijd uit tegen Heracles Almelo scoor ik direct. Een trainer maakt of breekt je, daar komt het op neer'', concludeert Ihattaren.

Ihattaren brak nooit definitief door bij PSV en kwam via Juventus en Sampdoria bij Ajax terecht. De middenvelder slaagde ook niet in Amsterdam, waarna zijn loopbaan in het slop raakte. Ihattaren kreeg vorig jaar bij RKC echter een nieuwe kans.